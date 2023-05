Costa come uno scooter, ha 4 ruote e un design invidiabile: ecco il nuovo fuoristrada super economico

Chi l’ha detto che i fuoristrada debbano per forza essere costosi? La nuova Baojun Yep è una piccola grande rivelazione nel mercato asiatico ed occidentale.

Le qualità sono tante ed il veicolo cinese sembrerebbe non aver nulla da invidiare alle altre auto più rinomate, diventando anzi un vero e proprio must sia per i giri in città che per quelli off-road.

Grazie alle dimensioni compatte il fuoristrada può essere guidato con facilità su sogni tipo di terreno ed in ogni tipo di luogo, a partire dalle affollate città, dove spesso chi guida un mezzo più grande non ha possibilità di trovare parcheggio, ed anche nelle zone più impervie che rientrano negli itinerari dei più avventurosi.

Baojun Yep arriva dalla Cina e potrebbe realmente diventare un mezzo molto comune anche grazie al fatto che sia alimentata esclusivamente dall’elettricità. La Wuling Hongguang, azienda produttrice del fuoristrada, vanta un numero incredibilmente alto di vendite nella terra natia, basti pensare che dall’estate 2020 sono state immatricolate più di 1 milione di auto.

L’auto, le cui foto sono visibili sul sito CarNewsChina, è dotata di sole due porte, un design squadrato ma minimale e due paraurti piuttosto evidenti presenti sia nel lato posteriore che in quello anteriore. Le dimensioni ridotte arrivano ad appena 3,38 metri di lunghezza, 1,69 metri di larghezza, 1,72 metri di altezza e 1.006 kg di peso.

Quali sono le caratteristiche del fuoristrada elettrico cinese

Il peso, la forma e le dimensioni la rendono molto simile alla Suzuki Jimny, il fuoristrada giapponese più piccolo mai venduto che però, rispetto alla Baojun Yep costa decisamente molto di più, il prezzo infatti supera senza problemi i 20mila euro.

Il motore del fuoristrada cinese però non risulta avere una trazione integrale in quanto il motore elettrico è posizionato sull’assale posteriore e produce una potenza di 50 kW (67 cavalli). La sua componentistica le permette di raggiungere i 100km orari, il che sicuramente non la rende un’auto ottimale per gli spostamenti nelle strade più trafficate come le autostrade, motivo per il quale si potrebbero optare molto più semplicemente strade alternative, più ricche di paesaggi e di avventure.

La batteria garantisce su carta un’autonomia di 303km per ciclo di ricarica tuttavia non sono presenti per ora ulteriori dettagli. Acquistare l’auto al momento non è ancora possibile in quanto bisognerà attendere Maggio, mese nel quale verrà rilasciata nel mercato cinese.