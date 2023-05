Bancomat e carte di credito, possono rubarci i soldi anche adesso: come puoi difenderti dai ‘maghi’ delle truffe

Con l’abbandono progressivo del contante le persone portano con sé carte di credito e bancomat che grazie all’avanzamento tecnologico godono quasi tutte del pagamento contactless.

Questa funzione permette di pagare liberamente in ogni negozio, bar o ristorante semplicemente avvicinando la propria carta al Pos e ciò che rende il tutto estremamente comodo è il fatto che sotto una certa soglia di pagamento non è nemmeno necessario firmare la transazione.

Anche se questi servizi garantiscono un’estrema rapidità nell’effettuare i pagamenti sostituendo lentamente i contanti, i criminali non si fanno alcuna remora nel cercare sempre la nuova tecnica per riuscire ad impossessarsi dei risparmi dei poveri malcapitati.

Un tipo di furto che sta diventando purtroppo sempre più popolare viene realizzato principalmente nei luoghi affollati come metro, stazioni o fermate del bus o del tram, dove chi viaggia magari per lavoro non presta troppa attenzione a ciò che lo circonda in quanto distratto dalla routine della vita quotidiana.

La tecnica utilizzata dai ladri questa volta però ha poco a che fare con i vistosi scippi o furti, a cui più o meno tutti fanno attenzione, in quanto è molto più subdola e non necessita di alcun contatto tra criminale e vittima. Tutta la procedura si svolge in pochissimi istanti in quanto si sfrutta proprio la funzione dei pagamenti contactless, questa volta però all’insaputa del proprietario della carta.

Come difendersi dai furti con il Pos

Queste truffe riescono molto bene quando si è circondati da tante persone in quanto l’unica cosa che dovrà fare il ladro è di impostare un pagamento inferiore a 25 o 30 euro ed avvicinare il Pos dove potenzialmente potrebbe essere custodito il portafoglio con la carta al suo interno.

Fortunatamente riuscire a proteggersi da queste transazioni illegali è piuttosto semplice, tramite l’applicazione della propria banca è infatti possibile abilitare un’opzione che permette di ricevere un sms od una notifica in tempo reale ad ogni pagamento o accredito. Con questa sicurezza in più si potrà agire tempestivamente per limitare i danni, spostando la carta e operandosi per contattare la banca e spiegare la situazione così da ottenere un semplice rimborso dall’istituto di credito.

Altre due soluzioni al problema riguardano il controllo frequente del proprio conto, così da avere il pieno controllo sulle proprie finanze e l’acquisto di una custodia apposita per carte, le quali possono essere trovate sia su Amazon che nei negozi specializzati e che bloccano ogni tipo di transazione illegale grazie al materiale anti RFID.