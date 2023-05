Isola disabitata in vendita: costa meno di una casa a Roma o a Milano

L’isola è completamente disabitata ed è acquistabile ad un prezzo abbastanza accessibile. Di fatto è il sogno proibito di chi vuole scappare dal caos delle grandi città. Dove si trova e quanto costa

Avete mai sognato di avere un’isola deserta tutta per voi? Per chi da sempre cova questo desiderio dentro di sé è arrivato il momento propizio in cui tramutare questo desiderio in realtà. Infatti da qualche tempo è in vendita un’isola acquistabile ad un prezzo nemmeno così spropositato.

Certo non essendoci nulla bisogna avere anche la forza economica per investirci e creare una casa e qualche struttura per poter rendere l’isola un minimo funzionante. Ma solitamente chi si lascia andare a questo genere di affari non è di certo un comune mortale e quindi non avrà problemi ad ulteriori esborsi.

Isola deserta: quanto è grande e perché può essere un affare

L’isola in questione si chiama Barlocco e si trova a largo della costa sud della Scozia per l’esattezza a Fleet Bay a circa nove miglia di strada dalle città costiere più vicine. Misura 97mila metri quadrati e si può raggiungere esclusivamente in barca. Il prezzo di acquisto è di 105mila sterline che corrispondono più o meno a 170mila euro.

In pratica il prezzo di un bilocale in periferia a Roma o Milano, che come è ben noto non hanno dei prezzi propriamente accessibili. Dunque può essere una gran bella opportunità, per questo in molti si stanno interessando all’acquisizione. Sono circa 50 le offerte pervenute finora, inizialmente solo dalla Gran Bretagna, poi anche da Italia, Germania, Norvegia e Stati Uniti.

Ad occuparsi della vendita per conto dell’agenzia Galbraith è Aaron Edgar che alla BBC ha dichiarato come questa sia una ghiotta chance per sfuggire al frastuono della vita quotidiana cittadina e godersi un po’ di pace in un territorio completamente naturale.

L’unico problema è che l’isola è completamente deserta e al momento non c’è la certezza che si possa costruire alcun edificio essendo un sito di interesse speciale per via della flora e della fauna presenti. Quando la marea è bassa però è raggiungibile anche a piedi, in quad o in fuoristrada.

Nonostante ciò le dimostrazioni di interesse sono state molteplici. D’altronde il rinnovato desiderio di ricongiungersi con la natura da parte di molte persone sta facendo si che questo lembo di terra sia col passare dei giorni sempre più appetibile. Chi la spunterà? La curiosità è tanta e la sensazione è che non sarà acquistata da una famiglia “comune”.