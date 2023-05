Quanto costa una vacanza in campeggio: il confronto tra i paesi europei fa impallidire l’Italia

La frontiera del campeggio ha avuto una forte espansione negli ultimi anni in Europa. Ecco quali differenze ci sono in termini di prezzi tra le varie nazioni

L’arrivo della stagione calda invoglia e non poco ad una bella vacanza in campeggio. D’altronde in giro per l’Italia e per l’Europa non mancano le soluzioni sotto questo punto di vista. In alcuni posti però è più conveniente che in altri.

A tal proposito è interessante la comparazione proposta dal portale camping.info che ha analizzato quanto costa un campeggio in coppia in diversi paesi del vecchio continente. Scopriamo tutti i prezzi e le differenze principali in base all’analisi effettuata su 23mila campeggi europei.

Campeggio: il confronto dei prezzi di pernottamento nel dettaglio

In alta stagione un soggiorno per due in campeggio in Europa può costare dagli 11 ai 36 euro a notte e comprende piazzola, elettricità e tasse locali. Dei grandi paesi la Germania è uno dei posti più economici sotto questo punto di vista. Un campeggio per due persone costa circa 23,83 euro.

L’Italia al contrario è piuttosto cara. Ha infatti una media di 36,18 euro. Solo la Svizzera propone dei costi leggermente più alti con 36,34 euro. La meno dispendiosa invece è la Bielorussia (11,29 euro). Un divario enorme che però rende il paese dell’est europeo decisamente ambito per questo genere di esperienze.

Per chi invece ha delle preferenze specifiche, ecco i vari prezzari degli altri paesi presi in considerazione nell’analisi del portale sopracitato:

Croazia 34,42 euro

Spagna 33,58 euro

Danimarca 29,31 euro

Austria 29,28 euro

Slovenia 27,36 euro

Russia 26,83 euro

Norvegia 25,47 euro

Regno Unito 25,33 euro

Grecia 24,60 euro

Finlandia 24,15 euro

Francia 24,15 euro

Svezia 24,08 euro

Lussemburgo 23,41 euro

Irlanda 23,38 euro

Paesi Bassi 23,28 euro

Islanda 22,05 euro

Belgio 29,88 euro

Ungheria 19,75 euro

Lituania 18,41 euro

Portogallo 18,09 euro

Estonia 17,78 euro

Serbia 17,14 euro

Slovacchia 16,97 euro

Bosnia Erzegovina 16,95 euro

Lettonia 16,63 euro

Ucraina 16,50 euro

Repubblica Ceca 16,47 euro

Polonia 16,07 euro

Montenegro 15,58 euro

Bulgaria 15,14 euro

Romania 14,73 euro

Turchia 14,49 euro

Albania 13,07 euro

Macedonia del Nord 12,53 euro

Moldavia 12,00 euro

Insomma, il ventaglio tra cui decidere è piuttosto ampio e variegato. È da mettere in conto inoltre che la differenza di prezzo è dovuta anche alla qualità del servizio. Quindi meno comfort e talvolta strutture non propriamente avveniristiche. In generale comunque si tratta di un’esperienza che già di per sé richiede un grandissimo spirito di adattamento e quindi è piuttosto selettiva. Non tutti infatti sono disposti a farla, ma se si predilige il contatto con la natura non c’è modo migliore di questo per poterla percepire e per poter respirare i suoi odori.