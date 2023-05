Migliori conti correnti per minorenni: è il momento di pensare al loro futuro

Esistono diverse soluzioni interessanti in tema conti correnti per minorenni, ecco alcune interessanti proposte.

Sempre più spesso, nasce l’esigenza per i giovani di avere un conto corrente dotato di IBAN. I motivi possono essere diversi, come ad esempio, l’accredito dei primi stipendi oppure, per i genitori può essere un utile strumento dove versare la paghetta e monitorare le spese dei propri figli.

I conti correnti under 18 possono essere aperti potenzialmente ad ogni età, tuttavia, è previsto un diverso tipo di conto in base all’età del minore. Le banche, infatti, fanno delle distinzioni. Ad esempio, per i bambini da zero a dodici anni non è prevista l’apertura di un conto corrente ma viene proposta l’apertura di un libretto di risparmio. Attraverso questo strumento, possono essere depositati dei risparmi per il minore e beneficiare di un tasso di interesse, spesso, interessante. Inoltre, il libretto di risparmio non prevede costi di apertura né di gestione, d’altra parte, però, non è consentito effettuare le classiche operazioni di pagamento e incasso.

Per gli over 12 e fino a 17 anni, invece, è possibile intestare al minore un vero e proprio conto corrente che permetterà di effettuare le normali operazioni di incasso e / o pagamento. Tuttavia, proprio come i classici conti correnti hanno dei costi di apertura e gestione, anche se leggermente più contenuti. Ai conti correnti per i minori sono spesso associate le carte prepagate, utili per i ragazzi che, per motivi di studio o lavoro, devono stare lontani da casa per periodi più o meno lunghi e preferiscono evitare di girare con troppi contanti o utilizzare la carta di credito dei genitori.

Miglior conti correnti per minorenni

Come abbiamo visto, aprire un conto corrente per i propri figli minori, può essere molto utile per diverse ragioni. Vediamo quali sono le attuali migliori proposte. Tra le soluzioni ideali per aprire un conto corrente under 18 c’è HYPE, un conto corrente online dotato di carta prepagata ricaricabile con IBAN. Il conto può essere aperto per ragazzi dai 12 ai 18 anni con il consenso dei genitori o tutore e le carte e gli acquisti possono essere gestiti attraverso un’apposita app. Tra i grossi vantaggi offerti da HYPE, senza dubbio, il canone annuo totalmente gratuito.

Un’altra interessante proposta in tema conti correnti per minori, è TINABA under 18 offerto da Banca Profilo. Il conto può essere aperto da ragazzi a partire dai 12 anni ed è totalmente gratuito. In più, all’apertura del conto si riceve una carta prepagata con la quale è possibile effettuare le operazioni di ruotine quotidiana. Un grosso vantaggio offerto da questo tipo di conto è il Parental Control attraverso il quale i genitori o i tutori possono avere sempre sotto controllo i movimenti effettuati sul conto.

Infine, possiamo suggerire INTESA SAN PAOLO – XME Conto UP, pensato per i ragazzi dagli 8 ai 18 anni. L’apertura è gratuita se effettuata entro il 26 maggio 2023, dopo di che dovrà essere corrisposto un canone mensile base di 4 euro, più 1,50 euro per la Card plus. Un’iniziativa interessante offerta da questo tipo di conto è l’opzione “Paghetta” attraverso la quale i genitori possono impostare dal proprio conto un accredito fisso ed automatico. Ricordando che, spesso, c’è la possibilità di avere una carta prepagata anche senza aprire obbligatoriamente un conto corrente, invitiamo a raccogliere maggiori informazioni possibili, per poter scegliere il tipo di conto under 18 più adatto alle proprie esigenza.