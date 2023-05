Rendita garantita con i buoni fruttiferi, ecco i migliori di Maggio 2023: c’è l’imbarazzo della scelta

Con l’instabilità finanziaria degli ultimi anni è importante riuscire a salvaguardare i propri risparmi attraverso delle scelte di investimento corrette, come ad esempio i Buoni Fruttiferi Postali.

Questi strumenti, amati da tutti i piccoli risparmiatori italiani sono disponibili da ormai 100 anni e garantiscono rendimenti sicuri in quanto garantiti dallo Stato Italiano tramite la Cassa Depositi e Prestiti controllata dal Ministero dell’Economia.

I Buoni Fruttiferi offerti da Poste Italiane si possono suddividere in base al rendimento desiderato o alla loro durata, nel caso in cui si voglia tentate un investimento a breve termine si può contare sui seguenti buoni:

Buono 3 Anni Plus, con un rendimento annuo lordo a scadenza dell’1,50%;

Buono 4 Anni Risparmio Semplice, disponibile in due modalità dalla durata di 48 mesi con rendimento dell’1,50% o del 2,50% nel caso in cui vengano effettuate almeno 24 sottoscrizioni periodiche;

Soluzione Eredità, che dura 4 anni e offre un rendimento lordo annuo a scadenza del 3%.

Per ottenere rendimenti maggiori si può scegliere di allungare i tempi di maturazione dei propri investimenti. Per venire incontro a questa necessità Poste Italiane mette a disposizione dei Buoni Fruttiferi Postali che puntano al medio termine come ad esempio:

Il 3×2 ed il Buono Rinnova, che durano 6 anni;

Il Buono Risparmio Sostenibile con scadenza a 7 anni.

I migliori Buoni Fruttiferi Postali da richiedere a Maggio

Il buono 3×2 ha un rendimento annuo a scadenza del 2% mentre il buono Rinnova è destinato a chi rimborsa uno o più Buoni Fruttiferi Postali scaduti e garantisce una rendita al 3,25%. L’ultimo buono per il medio termine, il Buono Risparmio Sostenibile prevede, oltre al rendimento del 2,75% anche un premio aggiuntivo assolutamente da non sottovalutare.

Nel caso in cui si voglia salvaguardare i propri risparmi per un periodo più lungo si avranno ben 4 possibili Buoni tra cui scegliere in base alle proprie necessità, più nello specifico Poste Italiane offre:

Il buono 3×4, dalla durata di 12 anni che garantisce un rendimento del 2,50%;

Il buono 4×4 che dura 16 anni ed ha un rendimento del 3%;

Il buono Ordinario che possono arrivare a durare anche 20 anni;

il Buono dedicato ai minori, perfetto da regalare ai neonati o ai bambini per accompagnarli economicamente nella crescita fino alla loro maggiore età con un rendimento a scadenza del 4,50%.

I Buoni Fruttiferi Postali possono essere richiesti sia online sul sito ufficiale di Poste Italiane, sia agli sportelli delle filiali, così da richiedere la versione cartacea.