Imu, e se non dovessi pagarla? Attenzione al 16 giugno

Si avvicina il 16 giugno, che segna la scadenza per il versamento della prima rata IMU. Tuttavia, è possibile non pagare l’imposta, ecco come.

Negli ultimi anni, l’IMU, acronimo di Imposta Municipale Unica, è stata oggetto di diverse modifiche e, di recente, con lo scopo di sostenere i contribuenti a fronteggiare la crisi economica dovuta alla pandemia da Covid, si sono susseguiti diversi interventi legislativi. Ad esempio, nel 2022 c’è stato anche l’intervento della Corte Costituzionale che ha stabilito per i coniugi non separati che, però, vivono in residenze diverse, il diritto all’esenzione dell’IMU.

Il risultato è che, attualmente, esistono diversi casi in cui è possibile beneficiare dell’esonero al pagamento dell’imposta, oppure, di riduzioni delle somme da corrispondere.

Ma a chi spetta l’esenzione dal pagamento dell’IMU? Ebbene, non tutti lo sanno, ma i contribuenti interessati sono davvero numerosi, ma il diritto all’esenzione o alla riduzione dell’importo dipende da una serie di parametri ben precisi. Nelle prossime righe cerchiamo di capire chi può non pagare l’IMU.

Imu: attenzione al 16 giugno, ma c’è chi può non pagarla

Come molti sanno, il 16 giugno è la scadenza per il pagamento della prima rata, mentre, il saldo va corrisposto al 16 dicembre di ogni anno. Dovranno provvedere al versamento dell’IMU i proprietari di immobili e i titolari di altro diritto reale su di essi, come per esempio, l’usufrutto, l’abitazione, l’uso e l’enfiteusi. Ad ogni modo, il legislatore ha riconosciuto, in alcuni casi, il diritto all’esonero dal pagamento IMU.

Il primo caso in cui è concesso l’esonero al versamento dell’imposta riguarda i fabbricati adibiti ad abitazione principale. Questo, però, a patto che, non si tratti di immobili appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, considerati di lusso. Inoltre, per ottenere l’esenzione è necessario che vengano soddisfatti altri due imprescindibili requisiti, ovvero, la residenza anagrafica e la dimora effettiva e abituale nell’immobile in oggetto. Altri casi in cui viene riconosciuta l’esenzione dal pagamento dell’IMU riguardano:

• gli immobili di cooperative edilizie assegnate ai soci come abitazione principale

• fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali

• abitazione coniugale assegnata ad uno dei due coniugi in seguito a separazione, divorzio o scioglimento del matrimonio

• immobili posseduti dal personale delle Forze Armate, se non concesso in locazione

• a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari. Questo, è previsto anche per gli studenti universitari assegnatari, pur non avendo la propria residenza anagrafica nell’immobile in oggetto.

• unico immobile posseduto da cittadini italiani residenti all’estero d iscritti all’AIRE, pensionati nei Paesi di residenza, purché non sia in affitto.

L’IMU 2023 prevede anche alcune novità riguardo alle esenzioni come nel caso di immobili occupati abusivamente, il cui proprietario abbia presentato denuncia. Infine, l’esenzione IMU 2023 è prevista anche per gli immobili dell’Accademia dei Licei e per quelli situati in zone colpite da eventi sismici.