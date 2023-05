Vogliono regalarvi la pillola anticoncezionale ma non vogliono parlarvi degli effetti collaterali, e che effetti!

Secondo un’importante ricerca universitaria l’utilizzo della pillola anticoncezionale può portare all’insorgere di una gravissima patologia. Vediamo di cosa si tratta

Lo svilupparsi di malattie gravi come i tumori può dipendere anche da alcuni prodotti che assumiamo nel corso della nostra vita. Ad esempio per le donne sembra essere piuttosto rischiosa la pillola anticoncezionale di ultima generazione.

Secondo un accurato lavoro di ricerca potrebbe essere davvero dannose e provocare degli effetti a lungo termine da non sottovalutare per nessun genere di motivo. Andiamo quindi ad analizzare nel dettaglio questo studio tenendo conto dei risultati emersi.

Pillola anticoncezionale: quale malattia può procurare secondo lo studio

Il team di esperti ha infatti evidenziato una correlazione tra l’uso della sopracitata pillola per diversi anni e la formazioni di tumori al seno. Addirittura in questi casi il rischio di ammalarsi è superiore del 20%. Lo studio è stato pubblicato sulla rivista scientifica “Plos Medicine” dai ricercatori dell’Università di Oxford nel Regno Unito.

Sono stati presi in considerazione gli effetti sia della pillola anticoncezionale a base di ormoni progestinici sia di quella tradizionale combinata con gli estrogeni. In virtù di ciò è stata confermata la pericolosità già nota in passato, anche se esistono anche dei benefici. Secondo l’Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro i contraccettivi orali composti da estrogeni e progestinici possiedono sia proprietà cancerogene che preventive del cancro.

Rappresentano un forte rischio anche la cervice e il fegato, mentre sembrano essere “protettivi” per quanto riguarda il cancro endometriale e ovarico. Dunque, informazioni contrastanti che però vanno prese in considerazione per trovare un equilibrio.

Tornando alla ricerca, la conclusione dei ricercatori di Oxford è che assumere la pillola anticoncezionale aumenterebbe del 20-30% le possibilità di sviluppare un tumore al senso per le donne che la utilizzano rispetto a coloro che non l’hai mai presa in considerazione. Secondo i medici italiani invece non bisogna generare tutto questo allarmismo. Esperti di oncologia come Massimo Di Maio, direttore dell’Oncologia all’Azienda ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino e la dottoressa Laura Cortesi oncologa dell’azienda ospedaliero-universitaria di Modena ritengono che questo aumento sia di entità modesta.

Per questo raccomandano di rivolgersi al proprio medico per valutare insieme i potenziali rischi e i possibili benefici della pillola anticoncezionale. In generale come per ogni cosa il problema rimane l’abuso e anche per la pillola è così. Sarebbe comunque meglio avvalersene solo se si hanno rapporti intimi continui e non se invece questi hanno natura saltuaria.