Non solo allenamenti, puoi bruciare i grassi con un’inaspettata attività

Incredibile ma vero, si possono bruciare i grassi anche compiendo una piacevole azione che notoriamente non si concilia benissimo con questo obiettivo

Perdere peso è un obiettivo comune a tante persone ed è perseguibile a fronte di alcuni sacrifici. Tra questi vanno annoverati dieta ed esercizio fisico, ma non tutti sono disposti a lasciarsi andare a questi compromessi.

Il risultato però si può raggiungere anche in altri modi a quanto pare, tra il sonno. Può sembrare grottesco ed inverosimile, eppure può avere un’incidenza molto più importante di ciò che si pensa. Chiaramente va sfruttato nel modo giusto. Vediamo come.

Bruciare i grassi dormendo: come è possibile riuscirci

L’aspetto basilare è dormire bene e per il giusto tempo. Qualora ciò non avvenga diventa difficile bruciare i grassi e perdere peso in quanto il sonno influisce sulla regolazione degli ormoni che controllano l’appetito e il metabolismo. Ma in che modo si può sfruttare il riposo a proprio vantaggio?

Semplice. Il primo consiglio è provare a consumare l’ultimo pasto qualche ora prima di andare al letto per poi digiunare fino alla colazione del giorno successivo. Si tratta di un trucco che aiuta l’organismo a bruciare i grassi per ottenere maggiore energia durante la notte. Di fatto è una sorta di digiuno intermittente capace di dare i suoi frutti già al risveglio.

Altro piccolo accorgimento è mantenere fresca la temperatura della stanza in cui si dorme. Può far attivare il metabolismo e il grasso bruno, che brucia calorie per generare calore. La logica conseguenza è che aiuta a fa dimagrire. Sulla stessa scia sarebbe consigliabile fare una bella doccia fredda prima di andare a dormire, così da rinfrescare il corpo.

Un po’ di attività fisica ci vuole comunque, chiaramente da svolgere prima di mettersi a letto. Dà una spinta al metabolismo e aiuta a bruciare le calorie anche quando si dorme beatamente. L’esercizio va comunque centellinato visto potrebbe disturbare il sonno. Infatti quando si è reduci da troppo sport l’adrenalina sale e si fa più fatica ad addormentarsi in tempi brevi.

D’altronde come qualsiasi cosa gli eccessi non pagano alla luna, anzi, rischiano di essere controproducenti. A prescindere da ciò, utilizzare il sonno come alleato può essere un’ottima arma per bruciare le calorie e raggiungere il peso forma ideale. Con l’arrivo della stagione calda e della prova costume è bene farsi trovare pronti e questi sani suggerimenti potrebbero giocare a proprio favore.