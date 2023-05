Re Carlo III e i gioielli della corona: 2.868 diamanti, il valore è impressionante

Un’incoronazione attesa non solo per il lato storico, ma anche per lo sfoggio che il Re Carlo III farà degli oggetti reali: ecco quanto valgono corona, scettro, globo e spada.

Oggi il decennale Principe Carlo è diventato Carlo III d’Inghilterra, il nuovo Sovrano del Regno Unito. La questione non fa scalpore solo per l’entità storica del fatto, ma anche per quella economica.

Infatti tutti i simboli del potere reale, corona, scettro, globo e spada, verranno sfoggiati proprio in questa incoronazione del 6 maggio dal nuovo sovrano inglese.

Questi oggetti hanno un valore non solo simbolico, dato che vengono tramandati di generazione in generazione da molto tempo, ma anche e soprattutto economico.

Allora quanto valgono esattamente gli oggetti di potere reale della Corona Inglese?

Ecco il valore degli oggetti reali sfoggiati da Re Carlo III

La Corona di Sant’Edoardo è stata realizzata nel 1661, la corona di Sant’Edoardo è il simbolo massimo del potere monarchico. È fatta di oro massiccio per un peso di 2,23 kg. A impreziosirla ulteriormente sono le 444 pietre preziose e semi-preziose e la base di pelliccia di ermellino. Dato il peso la corona viene sostituita pochi minuti dopo l’incoronazione con l’Imperial State Crown (poco più di 1 kg) coi suoi 2.868 diamanti, 17 zaffiri, 11 smeraldi e 269 perle (oltre al diamante Cullinan II). Sul retro c’è anche lo Stuart Sapphire, mentre la croce frontale contiene il Rubino del Principe Nero. Il suo valore non si può quantificare dato che porta una moltitudine di pietre preziose su di essa indefinite.

Il tesoro di gioielli accumulato in secoli dai sovrani inglesi comprende oltre 140 tra corone, spade, collane, vesti, piatti d’altare. In totale si dice contengano più di 23.578 pietre preziose. Il più antico di questi oggetti (risale al XII secolo) è il cucchiaio dell’incoronazione, il più prezioso invece è il Cullinan I, ovvero il più grande diamante a taglio netto al mondo coi suoi 530 carati. Secondo le stime i gioielli reali valgono circa 3 miliardi di sterline (cioè più di 3 miliardi di euro).

Carlo porterà con se anche altri preziosi cimeli: il Sovereign’s Orb: la sfera d’oro (realizzata nel 1661) con una croce in cima a simboleggiare il mondo cristiano e il ruolo del re come capo della Chiesa d’Inghilterra. All’epoca per forgiarla furono spese 1.150 sterline (equivalenti a 150 mila sterline attuali). The Sword of Offering: spada in acciaio di Damasco forgiata nel 1820, con la decorata da 3.476 pietre preziose. Il valore attuale è superiore alle 500 mila sterline.

Carlo avrà due scettri: il primo, con la croce, rappresenta il potere temporale del re; il secondo, con la colomba, rappresenta il potere spirituale del monarca. Soltanto il primo scettro, decorato col diamante Cullinan I, varrebbe 400 milioni di sterline. Invece lo scettro con la colomba smaltata è in oro giallo: la decorazione comprende diamanti, smeraldi, rubini e zaffiri.