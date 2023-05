Carta di identità elettronica: puoi farla comodamente da casa, controlla la data di quella cartacea

La Carta di Identità Elettronica (CIE) può essere richiesta presso qualsiasi Comune, oppure, comodamente da casa, basta controllare la data di scadenza di quella cartacea. Ecco la procedura passo per passo.

La CIE (Carta di Identità Elettronica) può essere richiesta presso gli sportelli del proprio Comune di residenza, oppure, in alternativa è possibile farla comodamente da casa. La richiesta può essere inoltrata a partire da 180 giorni prima della normale scadenza, oppure, in seguito a furto, smarrimento o deterioramento della propria carta di identità.

Il documento di riconoscimento ha una validità diversa in base all’età del titolare. Nello specifico, è prevista una scadenza a tre anni dalla data di emissione per i minori con meno di tre anni di età, mentre, vale cinque anni la Carta di Identità Elettronica per i minori con un’età compresa tra i tre ed i diciotto anni. Infine, secondo quanto stabilito dal Regolamento (UE) 2019/1157, ha una durata di dieci anni dalla data di emissione la Carta di Identità Elettronica con titolare maggiorenne. Una eccezione è rappresentata dai cittadini che, temporaneamente, non hanno la possibilità di rilasciare le impronte digitali. Infatti, in questo caso è prevista una validità di dodici mesi a partire dalla data di emissione del documento.

Affinché, venga rilasciata la carta di identità elettronica, è necessario solo portare una fototessera con lo stesso formato utilizzato per il passaporto. Qualora, però, non si fosse già in possesso di una carta di Identità, è preferibile portare con sé anche il codice fiscale oppure la tessera sanitaria. In più, il richiedente dovrà presentarsi al Comune accompagnato da due testimoni. Per il rilascio, occorre anche fare un versamento di 16,79 euro a cui vengono aggiunti i diritti fissi di segreteria, se previsti. Ad ogni modo, può essere utile sapere che la Carta di identità Elettronica può essere fatta anche comodamente da casa. Scopriamo come nelle prossime righe.

Carta di identità elettronica: puoi farla comodamente da casa

Normalmente, per il rilascio della carta di identità elettronica è necessario recarsi presso il proprio Comune di residenza. Tuttavia, è prevista anche la possibilità di inoltrare la richiesta per il documento anche comodamente da casa. In questo caso, però, sarà necessario fissare un appuntamento tramite Agenda CIE e caricare la propria fototessera in formato digitale.

Come per la richiesta presso gli sportelli fisici è previsto il pagamento di un importo pari a 16,79 euro più i diritti fissi di segreteria, qualora previsti. Infine, basterà indicare la modalità di ritiro del documento più adatta alle proprie esigenze.

Solitamente, i tempi di consegna sono di 6/7 giorni lavorativi.