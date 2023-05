Essere pagati per fare qualcosa di assurdo in doccia: la nuova moda americana

Una moda davvero strana, come molte di quelle importate dagli Stati Uniti d’America sta spopolando in rete: queste persone vengono pagate per fare qualcosa di eccentrico nella vasca da bagno.

Cosa si può fare di cosi strano e che non è stato già provato da nessuno? Sembrerebbe che questo signore americano si sia fatto proprio questa domanda.

E la soluzione è venuta da sola, ed è diventata subito virale: sembrerebbe infatti che questo tizio, sotto la richiesta di amici e successivamente dei suoi followers, abbia iniziato a ingerire molti strani cibi… nella vasca da bagno.

Un luogo abbastanza insolito dove consumare i propri pasti, ma come si sa, oggi la viralità viene acquisita proprio da ciò che di più strano viene condiviso sui social.

Ma come si è svolta esattamente questa storia e come ha fatto questo signore ad accorgersi che il mangiare cibo particolare all’interno della propria vasca da bagno attirava il consenso delle persone?

La nuova moda virale: mangiare di tutto all’interno della doccia

Un uomo che si fa chiamare Gazpacho Machine su Twitter ha rivelato come viene pagato per mangiare cibo all’interno della sua doccia:“C’è qualcosa di molto divertente e assurdo in un uomo che rivede il cibo sotto la doccia mentre la sua vita sembra andare a pezzi”, ha detto Gaz a needtoknow.co.uk.

L’uomo della Georgia ha avviato questa strana impresa quando alla ricerca di modi per sbarazzarsi della sua sbornia. Si rese conto che mangiare sotto la doccia era un rimedio efficace proprio per essa. “Le docce mi hanno sempre fatto sentire meglio, e così anche fare colazione, quindi ho combinato le due cose”, ha ricordato Gaz.

“La mia ex ragazza diceva sempre che era disgustoso così un giorno mentre stavo mangiando un panino sotto la doccia, ho scattato una foto per mostrarla ai miei amici. Hanno trovato la cosa divertente e lo hanno detto a più persone, cosi l’ho postata su Twitter”.

Quasi 45.000 fan si sono uniti alla pagina di Gaz con donazioni fatte ad ogni pasto, chiedendosi cosa avrebbe divorato dopo.

“Doccia recensione cibo: 32oz Tomahawk ribeye, grazie alle vostre donazioni, sono stato in grado di acquistare questa enorme bistecca,” Gaz ha twittato ricevendo 27,000 mi piace. “L’ho preso per l’assurdità di mangiare un pezzo di carne così enorme nella doccia, ma in realtà era incredibile. Mi sentivo come un cavernicolo che rosicchiava quell’osso.”