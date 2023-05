La Capitale europea dei giovani 2023 si trova in Italia: ecco qual è

Il titolo di “Capitale Europea dei giovani” viene attribuito ogni anno ad una località diversa. Quest’anno è toccato ad una ridente città italiana. Scopriamo insieme di quale si tratta

Come da prassi anche quest’anno è stato assegnato il riconoscimento di “Capitale europea dei giovani”. Per il 2023 è stata scelta una città del Bel Paese piuttosto importante, che può vantare diverse bellezze ed attrazioni.

Prima di svelarvela è bene precisare che i criteri utilizzati nella scelta non riguardano solo le politiche perseguite a favore delle nuove generazioni, ma anche le opportunità che vengono offerte ai giovani per farsi strada nella vita. Vediamo quindi anche le motivazioni per cui è arrivato il riconoscimento.

Alla scoperta della Capitale Europea dei giovani 2023

Si tratta di Napoli che anche in virtù della sua rivalsa nel calcio sta vivendo un anno fantastico. Il premio è arrivato grazie al progetto “Giovani Onlife”. Si tratta di un lavoro proposto dal Comune di Napoli che mira a creare una città inclusiva e adatta ai giovani seguendo gli Obiettivi dello Sviluppo Sostenibile e delle Nazioni Unite.

Le modalità di intervento sono la cultura e la creatività, la movida e legalità, ambiente e spazi pubblici e competenze e lavoro. Grazie a questo titolo ci saranno degli investimenti volti alla creazioni di startup per incoraggiare l’imprenditoria giovanile, ma anche per migliorare l’accesso alla cultura, creare spazi dedicati a giovani e promuovere il loro talento.

Il tutto contornato dallo strepitoso Golfo di Napoli con vista sul Vesuvio che già di per sé è un vero e proprio spot pubblicitario. Un fattore da non sottovalutare quello del turismo cresciuto in maniera esponenziale nell’ultima decade. L’interesse intorno alla città celebre per la pizza è sempre più alto, soprattutto da parte dei turisti stranieri che ne apprezzano il calore e le tradizioni.

Dunque, una gran bella chance per i giovani nati e cresciuti a Napoli di vivere in una città che rispecchi sempre più le loro inclinazioni e il loro estro. D’altronde nel capoluogo partenopeo la fantasia non è mai mancata e adesso che ci sono anche dei mezzi per farla fruttare è bene approfittare e fare qualcosa di concreto. Vedremo se questo potrà essere un bel punto di partenza per dare sfogo alle idee dei più giovani, che in Campania e non solo devono ormai costantemente fare i conti con molteplici difficoltà quando si tratta di realizzare qualsiasi tipo di progetto in ambito imprenditoriale.