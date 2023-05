Bando Isi Inail, si sono aperte le domande: milioni in arrivo alle imprese, il requisito che farà la differenza

Via libera alle domande per il Bando Isi Inail, previsti finanziamenti di diversi milioni di euro a fondo perduto per le imprese. Vediamo quali sono le modalità di partecipazione e qual è il requisito che farà la differenza.

Lo scorso 2 maggio 2023, sono state avviate le procedure del Bando Isi Inail 2022. Pertanto, le domande potranno essere fino al prossimo 16 giugno 2023.

Uno stanziamento record quello di quest’anno, che addirittura supera i 333 milioni di euro. I fondi sono destinati alle imprese che si impegnano a migliorare la tutela della salute e della sicurezza dei propri lavoratori con progetti migliorativi che passeranno al vaglio dell’Istituto. Il bando per la sicurezza ha come obiettivo anche quello di incentivare le micro e piccole imprese agricole ad acquistare nuovi macchinari ed attrezzature che garantiscano, non solo un maggior rendimento dell’azienda, ma anche una notevole riduzione dei consumi e il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei dipendenti.

A tal proposito, possono inoltrare domanda per il riconoscimento dei finanziamenti tutte le imprese (anche individuali) iscritte alla Camera di commercio industria artigianato e agricoltura ed enti del terzo settore, solo per alcuni interventi specifici.

Bando Isi Inail: come inoltrare la domanda

Come abbiamo anticipato, dallo scorso 2 maggio 2023 è possibile inoltrare regolare domanda di partecipazione al Bando per la sicurezza.

La domanda va presentata entro e non oltre il 16 giugno 2023. In questo lasso di tempo, le imprese interessate avranno a disposizione sul portale Inail – nella sezione Accedi ai Servizi Online – una procedura attraverso la quale sarà possibile inserire la domanda di finanziamento. Ricordiamo che la domanda può essere presentata esclusivamente in modalità telematica e secondo le istruzioni indicate negli Avvisi regionali. Solo in questo modo, gli imprenditori hanno la possibilità di partecipare al bando Inail, che consente di ottenere un finanziamento a fondo perduto, in alcuni casi, fino al 65% di contributo.

Ricordiamo, però, che è escluso dal bando chi ha già ricevuto l’incentivo ISE Inail 2018,2020,2021 e ISI Agricoltura 2019/2020. In più, c’è un requisito da soddisfare che fa davvero la differenza. Nello specifico, è indispensabile non aver riportato condanne per omicidio colposo o lesioni personali colpose legate alla violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all’igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale, salvo che sia intervenuta riabilitazione. Per qualsiasi ulteriore informazione o assistenza, è possibile contattare l’INAIL attraverso il servizio “INAIL Risponde” nella sezione Supporto del sito www.inail.it, oppure, contattando il contact center Inail al numero 06.600.