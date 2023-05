Dazn, arriva una nuova modalità di visione: chi può usufruirne e come funziona

Dopo il rilascio sul mercato spagnolo arriva anche in Italia la modalità “Party” di Dazn. Andiamo a vedere come funziona e quando sarà disponibile per i fruitori

Dazn ormai da qualche anno è entrato in pianta stabile nelle case degli italiani. Da quando nel 2021 ha assunto in maniera esclusiva i diritti della Serie A di fatto ha scavato un solco con le competitor. Non solo calcio però. Sulla piattaforma britannica è possibile seguire anche altri sport come ad esempio il pugilato, la pallavolo e il basket.

Per effetto di ciò ha ampliato i suoi servizi e proprio di recente ne ha introdotto uno sul mercato spagnolo pronto ad arrivare anche in Italia. Siete curiosi di conoscerlo? Perfetto, andiamo a scoprirlo insieme.

Party Dazn: ecco in che modo funziona

Si tratta di “Party”, una nuova funzionalità interattiva che consente ai tifosi di vivere in maniera ancora più coinvolgente e social l’esperienza di visione in app rimanendo all’interno dello stesso “ecosistema” digitale. Attraverso “Party” si possono condividere le emozioni del grande calcio con gli altri tifosi e con i talent di DAZN e tifare per la propria squadra del cuore attraverso una live chat.

Si può attivare cliccando “Entra nel Party” per inviare commenti, emoticon, sticker e GIF ma anche per partecipare a sondaggi dedicati. La prima fase di sperimentazione è stata avviata da Dazn X l’hub tecnologico e di innovazione della piattaforma che mira a portare un’esperienza interattiva e coinvolgente al servizio di streaming sportivo. Il 65% dei tifosi coinvolti ha interagito positivamente con la funzionalità “Party” che sarà disponibile a tutti a partire da questo weekend su ZONA Serie BKT. Si potranno così seguire e commentare tutte le partite del campionato cadetto in contemporanea per tutto il finale di stagione.

Si tratta di un altro importante passo in avanti nella connessione tra sport e tecnologia. Secondo un recente studio condotto a livello globale dalla società di consulenza MIDiA Research, il 49% degli appassionati sport che fruiscono di contenuti lo fa mentre svolge contemporaneamente altre attività come ad esempio l’utilizzo dei social media.

Sulla stessa lunghezza d’onda Stefano Azzi, CEO di Dazn Italia: “Si tratta di un’opportunità per aumentare il coinvolgimento della visione in app rendendo il tifoso ancor più partecipe e protagonista anche quando segue l’evento sportivo da remoto. Dazn Party nasce proprio per rispondere a questa modalità crescente di consumo e l’obiettivo è quello di implementare questo genere di servizi”.