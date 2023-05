Ti danno 1000 euro per vedere questa nota serie tv: e sai perché? | Non ci crederai

Un sito americano ha ideato questa allettante proposta per un fine ben specifico. Cosa dovranno fare coloro che sono interessati al ghiotto bottino

Le offerte di lavoro al giorno d’oggi possono essere davvero bizzarre e ricche di estro quasi da non sembrare vere. Una delle ultime in ordine di tempo riguarda la possibilità di percepire 1.000 euro (da convertire in dollari) per guardare una vecchia serie televisiva che negli anni passati ha praticamente spopolato.

Una mansione che va a collimare e non poco con le esigenze delle nuove generazioni sempre più avvezze a divorarsi le serie televisive nel minor lasso di tempo possibile. È praticamente uno dei nuovi hobby di tanti giovani e non solo. Se poi ti pagano il tutto diventa ancora più intrigante.

Perché ti pagano per vedere Fast and Furious e cosa viene richiesto in cambio

In pratica il sito finanziario statunitense FinanceBuzz è disposto a sborsare questa cifra a chiunque sia disposto a guardare tutte le stagioni di Fast and Furious, celebre serie riguardante le corse clandestine a Los Angeles con Vin Diesel e il compianto Paul Walker, scomparso a soli 40 anni nel 2013 proprio in seguito ad un incidente stradale avvenuto in California.

Quello che in apparenza sembra un vero e proprio “regalo” in realtà ha una finalità ben precisa. D’altronde nessuno pagherebbe così senza motivo le persone per rivedersi una serie che tra l’altro ha avuto anche un discreto successo. Il portale infatti è alla ricerca di un esperto in sinistri stradali.

La persona in questione rivedendo le puntate di Fast and Furious dovrà individuare tutti i danni causati dagli incidenti accaduti nel corso della trama e individuare i danni causati da questi. Il motivo del perché FinanceBuzz sia interessato a questo genere di dati ad oggi è sconosciuto, ma probabilmente chiunque proverà ad ottenere questa lauta ricompensa non avrà chissà quale interesse nel saperlo.

Insomma, della serie tentar non nuoce non resta che andare sul noto sito e capire cosa fare per poter partecipare. Poter incassare una somma di questo tipo per rimanere comodamente a casa in poltrona a guadare una serie televisiva è piuttosto allettante. La skill richiesta però non è da sottovalutare, anzi, serve una figura piuttosto specializzata, probabilmente il titolare o il dipendente di un’agenzia assicurativa potrebbe andare a nozze in questo caso. Se poi ci si aggiunge un bel salto indietro nel tempo a quando i protagonisti sfrecciavano con le loro auto, allora il tutto diventa ancor più stimolante.