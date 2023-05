Il cellulare ti può uccidere, non farlo mai o non ci sarà più nulla da fare | Distrazione fatale

Un recente caso di cronaca ha riacceso i riflettori sull’utilizzo del cellulare e sulla sua pericolosità in determinati frangenti. Ecco cosa è successo

Abusare troppo del cellulare può essere così da dannoso da portare addirittura alla morte. Può sembrare un’esagerazione eppure è successo realmente. La storia della ragazza che ha perso la vita durante una conversazione telefonica mentre faceva un bagno in vasca ha lasciato profondo sgomento ed invita ad una serie di riflessioni.

Chiaramente si è trattato di un incidente, ma almeno da questa tragedia sarebbe doveroso ricavare qualche insegnamento utile per scongiurare in futuro altre situazioni così agghiaccianti. Cerchiamo di capire cosa è successo esattamente e quali sono i frangenti in cui sarebbe opportuno mettere da parte il proprio telefono.

Cellulare: quando può essere estremamente pericoloso

La vittima, una sedicenne della provincia di Avellino è deceduta probabilmente in seguito allo scivolamento del dispositivo mobile (che in quel momento era in carica) in acqua, che ha generato una violentissima scossa. Era al telefono con un’amica, la quale ha sentito le sue urla e ha fatto prontamente scattare l’allarme.

Al momento dell’accaduto i genitori non erano in casa e quando sono tornati purtroppo non c’era niente da fare. Vano l’intervento degli operatori del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della giovane ancora minorenne. Un avvenimento che ha sconvolto non solo la piccola comunità campana, bensì tutta Italia.

E ancora una volta scattano gli interrogativi sulla gestione dei cellulari da parte delle persone. Infatti è bene essere chiari. Tutti, grandi e piccini hanno ormai un rapporto continuo con il proprio telefono. Difficilmente ci si stacca da esso. Quindi bisognerebbe fare un passo indietro a livello collettivo e comprendere che ci sono dei momenti in cui sarebbe meglio metterlo da parte. Al contrario di quanto si crede infatti esistono dei frangenti in cui può davvero provocare la morte.

Le situazioni di pericolo infatti possono essere molteplici soprattutto quando c’è di mezzo l’acqua. A ciò è doveroso aggiungere gli effetti a livello psicologico. Spesso si diventa talmente schiavi del proprio smartphone che si perde di vista la realtà che si vive. È bene però ribadire che il frangente preso in considerazione è stato del tutto casuale e che non ci sono responsabilità di nessuno né della ragazza, né dei suoi genitori. Purtroppo certe cose avvengono e basta, ma per rendere almeno un pizzico meno dolorose, sarebbe bene rammentarle sempre in modo tale da evitarle.