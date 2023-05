Gratta e vinci, piovono milioni in tutta Italia: sta succedendo qualcosa di inverosimile

Dall’inizio del 2023 sono state diverse le vincite milionarie in Italia che hanno cambiato la vita delle persone. Vediamo in quali casi i Gratta e Vinci si sono rivelati piuttosto fortunati

Il 2023 si può già definire l’anno dei Gratta e Vinci. In meno di cinque mesi infatti sono stati diversi i tagliandi che hanno generato delle vincite milionarie per un totale complessivo di 58 milioni di euro. Di fatto questo gioco ha creato mediamente 6 nuovi milionari ogni mese.

A rendere il tutto ancor più soddisfacente è che gli eventi fortunati si sono verificati un po’ su tutto il territorio italiano, basti pensare che le 24 vincite milionarie sono state tutte ottenute in città diverse. Per quanto concerne le regioni sono state 13 quelle ad aver ospitato almeno una vincita a 6 zeri.

Gratta e vinci: le vincite più corpose del 2023

Il primato sotto questo punto di vista spetta alla Lombardia con 4 vincite milionarie. Seguono la Campania ed il Piemonte con 3. Emilia Romagna, Lazio, Puglia e Veneto invece se hanno avute 2 a testa mentre invece Abruzzo, Basilicata, Calabria, Marche, Toscana e Trentino Alto Adige possono vantare 1 milionario.

Le regioni rimaste a secco di premi milionari finora sono Valle d’Aosta, Liguria, Friuli Venezia Giulia, Umbria, Molise, Sicilia e Sardegna. Tornando alle regioni fortunate, Campania e Lombardia sono in prima posizione per quanto riguarda gli importi vinti con un ammontare complessivo di 8 milioni di euro.

La dea bendata stavolta sembra aver pensato un po’ a tutti. In passato si era spesso “fermata” in sola area lasciando presagire che quel determinato territorio avesse chissà quale fortuna. Da Nord a Sud molte persone hanno dato quella svolta tanto attesa alla loro vita riscuotendo somme in grado di stravolgere i propri piani dall’oggi al domani. Considerando che mancano ancor più di 6 mesi alla fine dell’anno, il bilancio è già piuttosto soddisfacente. E chissà se come dice una nota canzone “il meglio deve ancora venire”.

Ad ogni modo è bene sempre rimarcare che i Gratta e Vinci così come lotteria e le slot machine sono dei giochi e come tali vanno interpretati. Non possono rappresentare delle fonti di reddito. Le vittoria sono solo dovute al caso e a nessuna mera abilità. Per questo sarebbe opportuno giocare con giudizio ed in maniera saltuaria. Meglio conservare i propri soldi per qualcosa di più utile e produttivo, anziché sperperarli di continuo. D’altronde la ludopatia è una vera e propria condizione patologica e va trattata come tale qualora si finisca in questo vortice.