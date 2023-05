Attenzione a quello che potrebbe realmente creare l’intelligenza artificiale, che come tutte le tecnologie potrebbe portare a cosa estremamente buone, ma anche a cose pericolosamente cattive.

Senza dubbio ad oggi la questione più dibattuta in assoluto nell’opinione comune è quella legata all’Intelligenza artificiale e questo viene confermato dal fatto di come, in pochissimo tempo, questo nuovissimo e potente strumento tecnologico sia entrato fortemente nelle nostre vite.

Dalla musica, al mercato immobiliare, alle cryptovalute e la blockchain, l’intelligenza artificiale ha dato una svolta radicale alla vita di tutti, ma non solo purtroppo in senso positivo sembrerebbe.

Arrivano infatti proprio dal CEO di OpenAI, l’azienda creatrice di ChatGpt, la notizia che appena potranno, le macchine guidate dall’intelligenza artificiale non ci penseranno due volte prima di spazzare via la vita dall’intero pianeta.

Lo scenario apocalittico che si apre davanti a noi dunque è abbastanza inquietante, ma andiamo ad approfondire meglio la questione.

Lo scenario apocalittico dell’intelligenza artificiale

La proiezione che da una sorta di red flag sulla questione riguarda il fatto che, come nei migliori e più cruenti film di fantascienza, l’intelligenza artificiale può portare alla creazione di robot pensanti, dunque che potrebbero fare del male alle persone.

Per questo lo stessoSam Altman, CEO di OpenAI parla di una situazione futura in cui si perderà il controllo delle macchine sotto l’influenza dell’intelligenza arficiale, dato che i due token che si connettono per creare una sorta di gestione della tematica che l’AI stessa apprende non potranno essere in alcun modo verificati e controllati.

Dunque tematiche cruciali e di importanza vitale come la spiegazione che uccidere è qualcosa di sbagliato non potranno essere spiegate ai robot e questi non ne sapranno mai il significato.

Non si potranno dunque in nessun modo mettere in pratica le tre leggi della robotica di Asimov:

Un robot non può recar danno a un essere umano né può permettere che, a causa del suo mancato intervento, un essere umano riceva danno. Un robot deve obbedire agli ordini impartiti dagli esseri umani, purché tali ordini non vadano in contrasto alla Prima Legge. Un robot deve proteggere la propria esistenza, purché la salvaguardia di essa non contrasti con la Prima o con la Seconda Legge.

La soluzione dunque per evitare un prossimo sterminio di massa? Dire di no all’Intelligenza artificiale, bloccare tutto fino a che si è in tempo per salvare i più deboli ed i più innocenti da una morte data per certa.