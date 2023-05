Rivedrò il mio amore? Maghi e cartomanti, perché la gente non riesce a smettere di cercarli | Cosa sfruttano di voi

Non sono poche le persone che nel corso della loro vita si sono rivolte a cartomanti o veggenti per svariati motivi. Cerchiamo di comprendere le ragioni che spingono la gente a rivolgersi a queste figure

Risolvere i problemi, sapere cosa ci aspetta in futuro o parlare con i propri cari defunti sono alcune delle motivazioni più classiche per cui le persone si affidano a cartomanti o veggenti. Chiaramente si tratta di un’esperienza puramente soggettiva e quindi c’è chi ci crede e chi invece rimane scettico di fronte ai tarocchi o altre tecniche del genere.

Ma razionalmente, quali sono i fattori che spingono gli individui ad intraprendere questo genere di percorso? Alcuni studi psicologici hanno provato a fornire delle spiegazioni in merito. Andiamo a vedere cosa ne è uscito fuori.

Cartomanti e veggenti, perché le persone ne sono così attratte: gli studi psicologici in merito

Lo psicologo Richard Wiseman ha studiato questi fenomeni che in apparenza sono paranormali e ha incrociato i risultati delle sue teorie con ciò che gli ha riferito un presunto sensitivo. Quest’ultimo gli ha svelato dei trucchi che utilizza e in base a questi Wiseman ha individuato alcune tecniche di cui fanno uso i veggenti per catturare l’attenzione delle persone e ottenere i loro consensi.

Quelle che mettono in atto maggiormente sono:

fare tanti complimenti

sfruttare il meccanismo della memoria selettiva

prestare attenzione alle reazioni delle persone

utilizzare delle scappatoie

Nel primo caso si tende sempre a sottolineare le capacità della persona in modo tale da farla sentire apprezzata mentre nel secondo tramite delle affermazioni contrapposte come ad esempio “ti definiscono timida ma non hai paura di dire la tua” cercano di catturare l’attenzione di chi si ha davanti. D’altronde gli esseri umani sono portati a ricordarsi maggiormente ciò che rispecchia la loro personalità e loro storia dimenticando tutto il resto.

Captare i dettagli è un altro tassello importante. Si iniziano ad accennare degli argomenti per capire quali potenzialmente fanno più leva. Si parte solitamente da grandi classici come problemi sentimentali, di salute ed economici per poi vedere come si comporta il soggetto che si sta prestando al “trattamento”. Se sorride, annuisce o cambia la postura del corpo magari significa che quella determinata tematica gli sta potenzialmente a cuore.

Attenzione alle scappatoie. Quando i sensitivi non “ci azzeccano” potrebbero iniziare a digredire su altri argomenti o ad accampare scuse. Magari si invita la persona a riflettere su quanto detto perché l’informazione per quanto corretta potrebbe riguardare qualcosa che in quel momento non è chissà quanto rilevante.