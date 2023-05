Canone Rai, chi non deve pagarlo: è ufficiale, lo scrive il Governo | Molti stanno sprecando soldi

Il Canone Rai è una tassa che va pagata obbligatoriamente da tutti i cittadini, a patto che, non si rientri in una delle categorie specificate dal Governo. Vediamo a chi è riconosciuta l’esenzione dal pagamento del Canone Rai.

Tra le tasse, il Canone Rai è, senza dubbio, quella pagata più mal volentieri dagli italiani. Del resto, deve essere corrisposto un tributo per il solo fatto di possedere un apparecchio radio televisivo nella propria abitazione.

Nonostante le pressioni da parte dell’Europa, in Italia, la tassa viene ancora addebitata sulla bolletta della luce ed ha un importo di nove euro da corrispondere mensilmente per dieci mensilità, per un totale annuo di 90 euro.

Proprio come tutte le tasse, il Canone Rai va corrisposto obbligatoriamente da tutti i cittadini, ad eccezion fatta per alcuni casi eccezionali. Proprio di recente, infatti, l’Agenzia delle Entrate ha reso noti sul sito istituzionale, le categorie alle quali viene riconosciuta l’esenzione al pagamento Canone Rai.

Insomma, vale la pena sapere chi non deve pagare la tassa, giacché in molti stanno letteralmente sprecando soldi.

Canone rai: chi è esonerato dal pagamento

Come abbiamo anticipato, ci sono alcuni casi in cui è possibile non pagare il canone rai. In questi casi, che andremo a scoprire nelle prossime righe, sarà necessario solo presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.PR. n. 455/2000, indicando la categoria di esonerati dal pagamento Canone Rai alla quale si appartiene, e si scamperà all’addebito del canone nella fattura elettrica.

Nello specifico, viene riconosciuto il diritto all’esenzione dal pagamento dell’imposta i contribuenti titolari di un’utenza elettrica per uso domestico residenziale non in possesso di apparecchi radiotelevisivi. Un altro caso di esenzione sono i cittadini ultrasettantacinquenni, con determinati requisiti reddituali. Infatti, sono esenti dal pagamento del canone i cittadini over 75 con un reddito annuo proprio e del coniuge non superiore complessivamente a 8 mila euro e senza conviventi titolari di reddito proprio, ad eccezione di collaboratori domestici, colf e badanti. Sono, infine, esenti dal pagamento della tassa sulla tv:

• gli agenti diplomatici;

• i funzionari o gli impiegati consolari;

• i funzionari di organizzazioni internazionali;

• i militari di cittadinanza non italiana o il personale civile non residente in Italia di cittadinanza non italiana appartenenti alle forze NATO di stanza in Italia.

La richiesta di esenzione dal pagamento può essere presentata in ogni momento dell’anno ed i cittadini interessati hanno diverse modalità per inoltrare l’istanza. La dichiarazione può essere inoltrata tramite applicazione web, disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate o tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo cp22.canonetv@postacertificata.rai.it. Per chi, invece, non fosse particolarmente avvezzo alle tecnologie, è prevista la possibilità di rivolgersi ad un centro di assistenza fiscale (CAF), oppure, mediante spedizione raccomandata A/R avendo cura di allegare copia del documento di identità in corso di validità del titolare.