Un mare di beni acquistabili con sconti mai visti: tutto merito della Legge 104, non solo auto

La italiana prevede diversi benefici di cui possono usufruire i soggetti disabili, tra cui la possibilità di comprare beni di prima necessità a prezzi notevolmente ridotti. Scopriamo nello specifico quali.

Come molti sanno, la Legge 104/92 nasce con lo scopo di tutelare le persone diversamente abili ed i familiari che prestano assistenza. In buona sostanza, si occupa di garantire la realizzazione personale di chi è affetto da disabilità, rimuovere le cause invalidanti, promuovere l’autonomia, la socializzazione e l’integrazione.

A tal proposito, la legge per la disabilità delinea una serie di misure, al fine di garantire l’eliminazione di ogni forma di emarginazione. Tra i mezzi messi a disposizione, figurano per la legge 104, tutte le agevolazioni come, ad esempio, l’IVA al 4% e la detraibilità del 19% sulle imposte dovute.

Ma quali sono prestazioni che si possono acquistare usufruendo dell’IVA al 4 per cento? Scopriamolo nelle prossime righe.

Legge 104: quali sono i beni acquistabili con sconti mai visti?

Come abbiamo anticipato, sono molte le agevolazioni previste per i soggetti che rientrano nella sfera di applicazione della Legge 104 del 1992. Tra i benefici concessi, la possibilità di acquistare numerosi beni con sconti mai visti. Infatti, per i disabili è prevista l’applicazione dell’IVA al 4 per cento e la detraibilità del 19 per cento sulle imposte dovute. Con l’Iva agevolata al 4 per cento, possono essere acquistati veicoli e complementi e strumenti per gli autoveicoli, così come gli aiuti tecnici informatici e articoli editoriali, a patto che abbiano lo scopo di essere utilizzati da non vedenti o ipovedenti.

L’agevolazione dell’IVA al 4 per cento è prevista anche sull’acquisto di mezzi per l’accompagnamento, la deambulazione e il sollevamento. Come ad esempio, protesi, apparecchi acustici, protesi ai denti, dispositivi ortopedici e oculistici oppure poltrone o veicoli con motore e così via. Le agevolazioni Iva per i disabili spettano a:

non vedenti e sordi;

disabili con handicap psichico o mentale titolari dell’indennità di accompagnamento;

disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni;

disabili con ridotte o impedite capacità motorie.

Per poter usufruire dell’aliquota ridotta, comunque, è necessario presentare al venditore, al momento dell’acquisto, una copia del certificato attestante l’invalidità funzionale permanente rilasciato dalla propria ASL di competenza oppure dalla Commissione medica integrata. Inoltre, è indispensabile che dai verbali emerga il collegamento funzionale tra la menomazione permanete ed il sussidio tecnico e informatico. Infine, è necessario esibire anche una copia della certificazione rilasciata dal proprio medico curante, nella quale viene riportata l’attestazione richiesta per l’accesso al beneficio fiscale. Per conoscere nel dettaglio l’elenco aggiornato di tutte le agevolazioni IVA per disabili, può essere utile consultare la guida riportata sul sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate.