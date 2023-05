Caf, siamo abituati a non pagare nulla ma la sorpresa è dietro l’angolo: quanti soldi ci chiederanno

Normalmente, i servizi messi a disposizione dai Caf sono completamente gratuiti. Tuttavia, ci sono alcune pratiche che i centri di assistenza fiscale svolgono a pagamento, ecco quali.

I centri di assistenza fiscali, meglio conosciuti con l’acronimo Caf, sono enti che si occupano di espletare delle pratiche fiscali per i contribuenti (lavoratori, pensionati, disoccupati, studenti). Istituiti dalla Legge numero 413/1991, questi enti sono presenti su tutto il territorio nazionale e si occupano di trasmettere i modelli dichiarativi, elaborare pratiche di visure catastali o successioni, registrare contratti di locazione e così via. Insomma, la gamma di servizi offerti dai centri di assistenza fiscale è molto vasta.

In linea generale, i servizi offerti dai centri di assistenza fiscale non sono a pagamento. Siamo abituati a non pagare nulla perché si tratta di servizi rimborsati dallo Stato attraverso i cosiddetti punti pratica. Nello specifico, ad ogni pratica lavorata, viene assegnato un punteggio che frutta soldi al Caf. Tanto per fare un esempio partico, per una domanda di pensione viene assegnato un determinato punteggio, che frutta al Caf un guadagno di circa 175 euro.

Sebbene, molti dei servizi offerti dai Caf siano completamente gratuiti per i contribuenti, esistono delle pratiche fiscali che vanno pagate. Pertanto, una delle domande più frequenti sui centri di assistenza fiscale riguarda gli eventuali costi dei servizi offerti. Nelle prossime righe scopriamo quali tra i servizi maggiormente richiesti sono a pagamento.

Caf: quali sono i servizi a pagamento?

Come abbiamo anticipato, solitamente quando ci rivolgiamo ad un Caf per l’espletamento di pratiche fiscali, siamo abituati a non pagare nulla. Tuttavia, molti dei servizi offerti sono a pagamento.

Molti sanno che i compiti svolti dai Caf sono molteplici e vanno dalla lavorazione di pratiche fiscali, del Modello 730 e dei Modelli di pagamento F24 per il pagamento dell’Imu, fino alla dichiarazione Isee. Ma quali sono i servizi a pagamento tra quelli, generalmente, più richiesti?

Tra i servizi offerti dai caf per i quali è previsto il pagamento:

• la dichiarazione dei redditi (modello 730 e modello Redditi);

• la dichiarazione IMU;

• Il calcolo e la compilazione F24 IMU e Tasi;

• le pratiche di successione e le volture;

• le visure catastali e ipocatastali;

• la registrazione dei contratti di locazione;

• la richiesta della firma digitale e dello SPID per il cittadino;

• la gestione della posta elettronica certificata;

• la gestione del rapporto di lavoro per colf e badanti.

Va specificato, che la maggior parte di queste pratiche presenta costi piuttosto bassi e differenti in base al centro di assistenza fiscale e ad altri parametri, come può essere ad esempio l’iscrizione a sindacati.