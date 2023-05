Lidl, da dove provengono carni e affettati: perché i prezzi sono cosi bassi? | Non è per quello che pensi

Qual’è la provenienza reale di tutto il banco carni e affettati Lidl? La risposta ti sorprenderà e ti lascerà assolutamente stupito dato che è qualcosa che non ti aspetteresti mai.

Lidl è senza dubbio ad oggi uno dei pilastri portanti nel settore di distribuzione alimentare, che si sta espandendo anche all’abbigliamento e agli oggetti per la casa.

Dopo l’apertura del primo punto vendita nel 1992 a Rieti, ad oggi dopo circa 30 anni Lidl è riuscito ad espandersi sul territorio italiano con l’apertura di ben 670 punti vendita, conquistando poco a poco la clientela.

Questo sviluppo improvviso di Lidl ha permesso facilmente al brand tedesco di poter offrire una qualità ai suoi clienti a dei prezzi assolutamente competitivi sul mercato.

Ad esempio, ti sei mai chiesto come fa Lidl nel suo banco affettati e carni a garantire sempre freschezza e qualità a dei prezzi cosi bassi? La risposta è molto semplice.

Carni e affettati di qualità: ecco la proposta di Lidl

Nel banco carni e salumi Lidl ha sempre prodotti di qualità, esteri ed italiani, che offre davvero a dei prezzi molto vantaggiosi per la sua clientela.

La linea Deluxe delle carni Lidl è uno dei punti di forza dell’offerta di questo supermercato. Si tratta, infatti, di una gamma premium che comprende carne fresca e affettati di alta qualità a prezzi molto convenienti.

Come fanno i prezzi ad essere cosi competitivi? Semplicementenella catena del valore controllata direttamente dal supermercato, dalla selezione degli animali alla preparazione dello specifico taglio richiesto dai clienti fino all’imballaggio finale. In questo modo riesce a mantenere sotto controllo ogni fase della produzione garantendo la massima qualità al prezzo giusto. Non stupisce quindi che la linea Deluxe sia diventata un must-have nei carrelli degli acquirenti abituali dei supermercati Lidl in tutta Italia.

Praticamente le carni e gli affettati della Lidl non passano mai tramite intermediari che ne portano un aumento dei prezzi ed è per questo che la qualità rimane sempre ottima, ma il prezzo resta controllato.

Inoltre la qualità dei prodotti Lidl è indiscutibile, dato che l’azienda si rifornisce solo da produttori italiani che sono anche molto conosciuti sul mercato:Salumificio Pedrazzoli, un’azienda artigianale bresciana specializzata in salumi senza glutine né lattosio, Salumificio Villani dal 1886 in Emilia-Romagna; Rovagnati dalla Lombardia e tanti altri ancora.