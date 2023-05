Gratta e vinci: primi mesi fortunatissimi, sono 24 i premi milionari | Solo qui non si è vinto

Tantissimi i premi milionari vinti con il Gratta e vinci in questi primi mesi del 2023: si tratta di ben 24 premi che hanno superato il milione di euro vinto.

Ben 24 i premi milionari che si sono aggiudicati fortunati giocatori in questi mesi tra gennaio e aprile: si tratta di quattro vinti da 5 milioni di euro, 18 da 2 milioni di euro e due da 1 milione di euro.

Ma quali sono i tagliandi che hanno creato più milionari? Il record spetta quest’anno a ‘Il Miliardario Maxi’, Gratta e Vinci che ha già regalato 6 premi milionari, dei quali tre da 5 milioni di euro e tre da 2 milioni di euro. Al secondo posto il tagliando ‘New Turista per Sempre’. Si tratta di un Gratta e Vinci che regala di fatto un ‘vitalizio’ per un totale, tra premi iniziali e finali e 6.000 euro al mese per 20 anni, per circa 2 milioni di euro. ‘New Turista per Sempre’ quest’anno ha già fatto felici quattro persone.

A quota 3 vincite milionarie troviamo due Gratta e Vinci della stessa linea, vale a dire ‘Nuovo 100x’ e ‘Nuovo 50x’. Il ‘Nuovo 100x’ ha regalato una vincita da 5 milioni di euro e due da 1 milione di euro. Il ‘Nuovo 50x’ tre vincite da 2 milioni di euro. Tre i tagliandi con due successi milionari e precisamente ‘Bonus Tutto x Tutto’, il ‘Miliardario Mega’ e ‘Super Numerissimi’. Tutte le vincite sono state da 2 milioni di euro.

Con una vincita milionaria seguono la ‘Sfinge d’oro’ e ‘Ricco Natale’, entrambi con premi da 2 milioni di euro.Tra tutti i Gratta e Vinci che offrono premi milionari, ce ne sono ancora 5 a non aver fornito vincite di questo tipo. I tagliandi ancora a zero vincite milionarie sono: ‘Turbo cash’, ‘Il re vincente’, ‘Il villaggio di Natale’, ‘Vinci in grande’ e ‘Oro 24 carati’.

Tabaccheria: ecco come puoi aprirne una e guadagnare tanto

Sembrerebbe un lavoro molto remunerativo ai più, ma cosa c’è dietro esattamente? La tabaccheria è certamente un’attività imprenditoriale molto complessa ed a volte difficoltosa, probabilmente non di meno tra le più costose in Italia per l’avvio di essa.

Si parla di un investimento iniziale che va dai 50 mila ai 200 mila euro solo in fase di avvio dell’attività, certamente non prezzi di poco conto.

Ma alla fine dei conti una tabaccheria su cosa guadagna? Ovviamente se entriamo all’interno di una tabaccheria non troveremo solo le sigarette, ma molto spesso anche un bar, un botteghino per giocare e scommettere o anche a volte una sala slot.

Possiamo però affermare che ci sono dei prodotti dove la tabaccheria produce la maggior parte del proprio fatturato e questi sono appunto le sigarette ed i giochi del lotto o gratta e vinci.