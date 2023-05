Perché oggi la Postepay non funziona: attenti a questo codice | Perdi i soldi in un attimo

Se sei un utente dell’app PostePay, potresti aver riscontrato un problema di cui vorresti parlare: l’applicazione sembra non funzionare. Ciò può essere causato da vari motivi, dal tuo dispositivo alle impostazioni dell’app stessa. Ma non preoccuparti, in questo articolo puoi trovare alcune soluzioni per risolvere il problema.

Può capitare che ci sia un bug nel sistema dell’applicazione di PostePay, questo non deve spaventare. Ci sono metodi efficaci e non complicati che consentono di trovare il problema e risolverlo in autonomia. In caso di necessità c’è sempre l’assistenza di Poste Italiane.

Come risolvere il blocco dell’app di PostePay

Che scocciatura quando apri l’applicazione sullo smartphone per controllare il tuo conto PostePay e si verificano blocchi improvvisi o l’app non si apre completamente. Ecco quali sono le situazioni che si possono verificare:

non si apre l’applicazione oppure si apre e poi si chiude subito:

non riesci a loggarti, durante il login ti viene richiesto l’accesso continuamente;

non vengono riconosciute le tue credenziali che sei certo siano giuste;

Compare una scritta con errore 504, spesso accade quando si utilizza l’impronta digitale;

non riesci a ricaricare la Postepay

nell’app non ci sono tutte le normali funzioni;

non si possono completare le azioni prescelte soprattutto la sera;

Se anche tu hai questi problemi, puoi trovare le soluzioni nei prossimi paragrafi di questo articolo e capire come risolvere le problematiche legate al malfunzionamento di PostePay App.

Riavviare l’app può risolvere il problema

Potrebbe sembrare semplice, ma spesso il riavvio dell’app PostePay è sufficiente per farla tornare a funzionare correttamente. Chiudi completamente l’app e riaprila successivamente. In questo modo, potresti già risolvere il problema e tornare ad utilizzarla come hai sempre fatto. Se l’errore persiste, puoi provare uno dei seguenti passaggi prima di chiamare l’assistenza.

Pulisci la cache e torna a utilizzare PostePay

Un’altra soluzione che può essere utile per risolvere il problema è la pulizia della cache dell’app PostePay. Ciò può essere utile soprattutto se hai utilizzato l’applicazione per un lungo periodo di tempo. Per eliminare la cache, segui questi semplici passaggi:

apri le impostazioni del tuo dispositivo mobile e seleziona l’opzione Applicazioni;

cerca l’app PostePay e selezionala;

scorri verso il basso e cerca la voce “Memoria”;

ora premi sul pulsante “Cancella cache”.

Eseguiti questi passaggi, prova ad aprire l’app PostePay e vedi se funziona. Se il problema persiste, ripeti la procedura dall’inizio controllando di aver cancellato tutte le cache relativi all’app PostePay. Ancora non funziona? Allora potrebbe essere necessario disinstallare l’applicazione per poi installarla di nuovo. Se questo non risolve il problema, contatta l’assistenza clienti di PostePay per ulteriori informazioni.