Poste Italiane, libretto a 300 giorni: nemmeno il più ottimista poteva sperare tanto | Sembra un gioco di prestigio

Il libretto di risparmio migliore che PosteItaliane potesse far uscire: ecco come funziona il nuovissimo Supersmart dell’azienda postale italiana che permette di ottenere grandissimi vantaggi.

Un libretto che porta dei vantaggi davvero favorevoli a chi lo apre: questa è la nuova offerta del Supersmart di PosteItaliane che in 300 giorni, se versi liquidità, ti da grandi offerte.

Il tasso di interesse su un libretto Smart è dello 0,001%, ma con l’opzione Supersmart Premium 270 giorni in questo tempo specifico gli interessi del libretto schizzano al 3%.

Con la crisi in corso e l’inflazione alle stelle, le banche hanno da una parte accantonato la modalità dei conti correnti bancari con interessi.

Al contrario invece hanno fatto le Poste, che inserendo una nuova modalità di risparmio tramite libretto postale, permettono di ottenere interessi alquanto notevoli nel tempo.

Libretto Poste Supersmart: ecco come funziona

Da qualche tempo è stata lanciata la Supersmart Premium 270 giorni che si va a sommare con la nuova smart lanciata ad Ottobre. In questo caso colui che apre un libretto ha a disposizione:

offerta Supersmart 360 giorni, che riconosce un tasso di interesse annuo lordo a scadenza pari all’1,50%;

offerta Supersmart Premium 270 con tasso annuo lordo a scadenza del 3,00%. Simulando un accantonamento di 5mila euro, a scadenza gli interessi netti corrisposti ammontano a 82,11 euro. Tuttavia, questa promozione è dedicata esclusivamente a chi apporta nuova liquidità. Vediamo di capire cosa vuol dire nuova liquidità.

La regola di questi libretti è l’inserimento costante di liquidità: si parte da un minimo di entrata di 1000€ e per mantenere ciò che riguarda le due condizioni bisogna rispettare la regola dei 270 giorni, ovvero in questi circa 9 mesi bisogna inserire contante liquido.

A questo punto, ultimissimo passaggio, una volta inseriti i contanti bisogna aspettare il termine del vincolo dei 270 giorni per prelevare. Come detto precedentemente si parte da 1000€ di base che si possono incrementare per somme di 50€ minimi per relativi multipli.

Come si attiva l’offerta sul libretto di poste?

La nuova offerta è attivabile anche online tramite App Bancoposta, ma come anche in sportello fisico. Per poter attivare online comunque bisogna già essere proprietari di un libretto aperto in posta, gestito primariamente da uno degli operatori appunto di poste.

È permesso comunque anche di ritirare tutto prima della scadenza del vincolo e dunque dell’inizio di maturazione degli interessi, infatti nel caso si ritiri la somma prima dell’inizio dell’entrata di questi, si avranno gli interessi maturati solo sulla somma base versata.