Buoni Fruttiferi Postali: stai rischiando di perdere un mucchio di soldi, controlla subito la data

Sembra che i Buoni Fruttiferi postali stiano rischiando la chiusura nel 2023, ma quali sono i motivi e cosa si può fare? Perché Poste Italiane sta pensando di non emettere più questo tipo di investimento?

I Buoni Fruttiferi sono una forma di investimento molto diffusa in Italia. Si tratta di titoli emessi dallo Stato, che garantiscono un tasso di interesse annuo prefissato e la restituzione del capitale investito alla scadenza. Sono diventati popolari soprattutto tra i risparmiatori che cercano un investimento sicuro e senza rischi.

Buoni Fruttiferi, rischio di chiusura nel 2023

Ma proprio la sicurezza dei Buoni Fruttiferi sembra essere il problema per Poste Italiane, che rischia di non avere più interesse a emetterli. La causa sarebbe la tasso d’interesse troppo basso per i BFP, che renderebbe poco conveniente alla società emetterli.

Ma quali sono le conseguenze per i risparmiatori che hanno già investito in Buoni Fruttiferi Postali? La notizia della possibile chiusura sta sollevando molte preoccupazioni sul futuro dei loro investimenti. Tuttavia, Poste Italiane ha rassicurato che i titoli in circolazione non subiranno alcuna modifica, e che i risparmiatori potranno continuare a godere dei vantaggi garantiti dai Buoni. Inoltre ancora non è stato deciso e deliberato nulla di certo.

Cosa può fare chi che vuole fare investimenti in BFP?

La soluzione potrebbe essere quella di cercare altre forme di investimento. Il mercato finanziario offre molte soluzioni, spesso molto convenienti e con ottimi rendimenti. Investire in fondi azionari, ad esempio, può rappresentare una buona alternativa, ma naturalmente è sempre importante fare attenzione ai rischi coinvolti.

Inoltre, potrebbe essere utile rivolgersi ai consulenti finanziari o alle banche per avere maggiori informazioni su opzioni di investimento alternative. In questo modo, i risparmiatori potranno fare scelte consapevoli e mirate al raggiungimento.

In ogni caso, prima di investire in qualsiasi forma di risparmio è importante valutare attentamente i pro e i contro. Inoltre, è importante diversificare il proprio portafoglio di investimenti, per ridurre il rischio di perdere tutto il proprio capitale. Infine, è sempre importante monitorare attentamente gli investimenti e le performance, per poter intervenire tempestivamente in caso di necessità.

Attenzione alla scadenza dei Buoni Fruttiferi

I Buoni Fruttiferi prevedono una scadenza, per tale ragione è importante verificare che i Buoni in proprio possesso non sia a termine nel 2023. Quindi per evitare di perdere i soldi a chiusura dell’investimento, è necessario fare molta attenzione questo dettaglio.

Se i BFP scadono e vanno in prescrizione tornando di proprietà dello Stato, l’investitore perde il capitale investito e gli interessi maturati. Capita spesso che qualcuno si dimentichi dei buoni e Poste Italiane li chiude eliminandoli. Stiamo parlando dei BFP cartacei, mentre per i Buoni Fruttiferi dematerializzati non è prevista la prescrizione.

I buoni con scadenza prevista per il 2023 devono essere ritirati presentando il cartaceo presso gli sportelli di Poste Italiane. Bisogna anche specificare che c’è un termine di ritiro di 10 anni a partire dal giorno della scadenza, quindi c’è tempo per incassare. Ma gli interessi non vengono più prodotti, quindi è consigliabile ritirare il dovuto e magari reinvestire.

Ecco quali sono i BFP che scadono nel 2023

Di seguito riportiamo tutti i Buoni Fruttiferi Postali che hanno scadenza nel 2023 e si possono, quindi, ritirare. Controlla se ci sono anche i tuoi:

Buoni Fruttiferi Postali 3×4:

serie T01 con emissione a partire dal 24/10/2011 fino al 31/10/2011

serie T02 dei BFT emessi dal giorno 01/11/2011 al giorno 30/11/2011

serie T03 Buoni Fruttiferi emessi dal 01/12/2011 fino al 31/12/2011

Buoni Fruttiferi Postali Ordinari:

buoni con serie Q emessi nel mese di gennaio 1993 fino al mese di dicembre 1993;

BP che presentano una delle seguenti seri A5, A6, A7, A8, A9 con emissione da gennaio 2003 fino a 31 dicembre 2003;

Buoni Fruttiferi Dedicati per minori intestati a persone che sono nate dal 1°gennaio 2005 fino al 31 dicembre 2005

BF 170 CDP FEDELTÀ, con data di emissione compresa tra il 7/11/2019 al 31/12/2019, la serie è la seguente TF204A191107

Buoni Fruttiferi Postali 170 CDP PREMIUM, che sono stati emessi tra il 18/11/2019 e il 31/12/2019, La serie di questi BFP è TF304A191118