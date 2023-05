Puoi cercare anche tu oro, in Italia è possibile: dove puoi farlo e quanto puoi ‘arricchirti’

L’oro è da sempre un metallo prezioso che suscita l’interesse e la curiosità di molte persone, anche in Italia. Molti appassionati decidono di cercare l’oro sui fiumi e sui fondali marini, ma per farlo è importante conoscere le regole da rispettare.

In Italia, la ricerca e l’estrazione dell’oro sono regolamentate dalla legge n. 83 del 5 febbraio 1994 e dal relativo regolamento di attuazione. La normativa prevede che la ricerca dell’oro possa essere effettuata solo con specifiche autorizzazioni rilasciate dal Ministero dello Sviluppo Economico e dal Dipartimento delle Attività Produttive della Regione.

Come trovare oro in Italia, le regole

Ecco cosa devi sapere prima di avventurarti alla ricerca di pepite d’oro in Italia:

Se vuoi diventare un cercatore d’oro in Italia, è necessario richiedere l’autorizzazione e verificare le zone in cui è possibile effettuare l’attività. In genere, la ricerca dell’oro viene effettuata sui fondali dei fiumi, ma è importante rispettare delle regole per garantire la tutela ambientale e la sicurezza di chi effettua la ricerca.

Evitare di danneggiare il fondale dei fiumi e di compromettere l’habitat naturale dei pesci e degli altri animali che vi abitano. È quindi necessario utilizzare attrezzature adeguate e rispettare la portata del fiume.

Non andare alla ricerca dell’oro in solitudine. È consigliabile organizzarsi in gruppi e pianificare l’attività in modo da minimizzare i rischi. Bisogna anche ricordare che l’oro estratto deve essere dichiarato alle autorità competenti e che il suo utilizzo per scopi commerciali è subordinato al pagamento delle tasse e dei tributi.

Richiedere l’apposito permesso rilasciato dalle autorità competenti locali prima di iniziare qualsiasi attività di ricerca dell’oro.

Fare attenzione alle indicazioni. Le aree in cui è consentita la ricerca dell’oro sono, generalmente, delimitate e indicate con appositi segnali che indicano i luoghi, i fiumi e il regolamento per i cercatori d’oro.

È assolutamente vietato l’uso di dinamite, sostanze chimiche e altre tipologie di esplosivi per la ricerca dell’oro, in quanto possono arrecare danni all’ambiente, agli animali e anche alle persone.

Dove trovare l’oro sul territorio italiano

Questi sono i luoghi in cui i cercatori di pepite si recano per provare il brivido e diventare ricchi, proprio come nei film. Scegli il posto che ritieni migliore per te e buona fortuna!

I giacimenti d’oro sul territorio italiano sono diversi. Sul Monte Rosa ce n’è uno importante ma richiede forti costi e lo sforzo non vale il guadagno se la percentuale di ritrovamento non supera una certa quantità. Se lo fai per lavoro non è detto che tu riesca ad avere un ricavo. Mentre se è solo un gioco e ami l’avventura, allora puoi recarti a cercare l’oro nei fiumi che provengono dalle Alpi come il Ticino, Elvo, Olba e Orco.

Come si estrae l’oro? Ecco il metodo step by step:

prendi la rete e sgrossa il fondo raccogliendo sabbia e sassi;

elimina le pietre e la sabbia, versando altra acqua sulla rete e setacciando;

le pepite d’oro sono più pesanti e restano nella rete, attenzione anche alla polvere d’oro;

utilizza il canaletto, strumento fatto di legno che presenta scanalature, per far scivolare via la sabbia;

controlla ciò che resta nella rete, può essere pirite, magnetite e oro.

Se trovi dell’oro o credi di averlo trovato, non gridare e non esultare, evita conflitti per la tua sicurezza. Porta ciò che hai recuperato dal fondo del fiume in banca, o da un’esperto, per accertarti che sia davvero oro.