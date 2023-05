Famiglie più ricche del mondo: la top ten tra sorprese e conferme

Scoprire quali sono le famiglie più ricche del mondo è una curiosità che tante persone hanno voglia di soddisfare. Vediamo la classifica completa delle prime dieci posizioni

Di tanto in tanto ci si ferma a pensare a quali siano le famiglie più ricche del mondo e non sempre si riesce a dare una risposta certa a questo interrogativo. Di primo impatto la mente va subito su quelle famose come la famiglia Murdoch, o i Trump fino ad arrivare a Gates.

Non è detto però che la ricchezza si sposi sempre con la notorietà. Alcuni ricchi infatti preferiscono rimanere nell’anonimato anche per godersi il proprio patrimonio lontano da occhi indiscreti o da potenziali pericoli. D’altronde non sono poche le persone che potrebbero compiere qualche gesto eclatante per cercare di mettere le mani su un briciolo dei loro possedimenti.

Famiglie più ricche del mondo: la top ten

Recentemente è stata stilata una classifica delle dieci famiglie più ricche e influenti del pianeta. Andiamo a scoprirla posizione per posizione partendo dalla decima, dove troviamo la famiglia Oeri che ha accumulato una ver fortuna grazie all’azienda di farmaci Roche Holdings. Il loro patrimonio è stimato in circa 45 miliardi dollari.

Nono posto per i Thomson, celebri per essere i più ricchi del Canada. Detengono due terzi della Thompson Reuters e il loro patrimonio si aggira sui 54 miliardi di dollari. Ottava piazza per la famiglia MacMillan, una delle aziende agricole più importanti al mondo. La loro ricchezza si può quantificare in 65 miliardi di dollari.

Settimo posto per i Wertheimer che hanno finanziato i capi prodotti da Coco Chanel negli anni ’20. L’ammontare dei loro beni è di 79 miliardi di dollari. In sesta posizione troviamo la famiglia Ambani che dirige la Reliance Industries, l’azienda di raffinazione del petrolio più rinomata al mondo con sede a Mumbai. Possiedono circa 84 miliardi di dollari.

In quinta posizione troviamo la famiglia Hermes (noto marchio di moda che produce borse e foulard). Patrimonio stimato: 94 miliardi di dollari. Quarto posto per la famiglia Al Saud. I reali sauditi vantano possedimenti per circa 105 miliardi di dollari. Sull’ultimo gradino del podio ecco i Koch, proprietari della Koch Industries, compagnia petrolifera. Dalla loro hanno una ricchezza di circa 128 miliardi di dollari.

Seconda piazza per la famiglia Mars che come si evince dal nome produci gli omonomi dolciumi oltre che le M&M. In questo caso si sale ad un patrimonio di 160 miliardi. A condurre la speciale classifica sono i Walton, possessori del marchio di supermercati americani Walmart. Hanno denaro in quantità industriale visto che il loro patrimonio è di circa 224 miliardi di dollari.