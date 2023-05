Modello 730, tutti a chiedersi quando arrivano i rimborsi: c’è un modo per riceverli prima

Sono in molti a chiedersi quali siano i tempi per ricevere i rimborsi derivanti dal modello 730 2023. Scopriamo per quando sono previsti e come fare per riceverli prima.

Anche quest’anno la presentazione della dichiarazione dei redditi con modello 730 2023 deve essere espletata entro tempi prestabiliti. Come sempre, sono numerose le modalità previste per la sua compilazione. Molti contribuenti, per l’invio del modello 730/2023, si rivolgeranno ai centri di assistenza fiscale (CAF) e patronati, consegnando i documenti necessari per l’espletamento della dichiarazione dei redditi riferita all’anno d’imposta 2022. Altri, invece, specialmente i più avvezzi con regole e procedure fiscali, presenteranno il modello 730/2023 precompilato, semplicemente collegandosi al sito dell’Agenzia delle Entrate.

Ad ogni modo, nel caso in cui ci si ritrovi a credito con il fisco, quali sono i tempi per il rimborso? Ebbene, chiariamo subito che non c’è una risposta univoca a questa domanda. Infatti, nonostante di norma i rimborsi arrivino piuttosto velocemente, molto dipende dal momento in cui viene presentata la dichiarazione dei redditi e dalla categoria di contribuente.

Cerchiamo di capire quando viene pagato il 730 e se c’è un modo per ricevere prima i soldi.

Modello 730: quando arrivano i rimborsi

Come abbiamo anticipato, la data del pagamento del 730 varia in base alla data in cui viene presentato il modello, oltre che alla categoria di contribuente, ovvero, se si tratta di un dipendente con sostituto d’imposta, di un disoccupato, di un dipendente senza sostituto d’imposta, oppure, di un pensionato.

Nel caso dei dipendenti con sostituto d’imposta, il rimborso avviene direttamente in busta paga, solitamente, il mese successivo alla data di presentazione. Per i disoccupati ed i dipendenti senza sostituto d’imposta, il pagamento del 730 avviene direttamente su un conto corrente comunicato da chi presenta la dichiarazione. In questo caso, però, i tempi sono più lunghi. Infatti, per il rimborso si potrebbe attendere dai quattro ai sei mesi, la data varia in base all’importo e alla tipologia di rimborso. Normalmente, i rimborsi entro i mille euro vengono pagati tra il 15 ed il 22 dicembre, per gli importi compresi tra i mille ed i 4 mila euro si slitta tra gennaio e marzo, infine, entro marzo dell’anno successivo, è previsto il rimborso per i crediti dovuti allo sfruttamento dei bonus edili. Qualora l’importo del rimborso dovesse superare i 4 mila euro, i tempi si allungherebbero ancora per via delle verifiche da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Ad ogni modo, c’è un modo per poter accorciare i tempi del rimborso 730 2023.Ad esempio, accettando il modello precompilato direttamente dall’Agenzia delle Entrate. In questo modo, infatti, non si è sottoposti a controlli da parte del Fisco ed i tempi per ricevere il pagamento 730 si accorciano notevolmente.