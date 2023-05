Congelatore: come ridurre i consumi con un trucco geniale | Non lo conosce nessuno

Il congelatore seppur non sembra consuma molta energia e ha un impatto devastante sulla bolletta dell’elettricità. Grazie a questa tecnica si possono limitare i danni

La situazione inerente le bollette continua ad essere piuttosto complessa. I prezzi dei consumi continuano ad essere troppo alti e al momento cercare di ridurli sembra l’unica via percorribile per cercare di risparmiare al termine del mese.

Se in alcuni casi è possibile staccare dalla presa alcuni apparecchi come tv o decoder, in altri non è possibile. Un esempio calzante sotto questo punto di vista è il frigorifero e con lui anche il congelatore che nella maggior parte dei casi è abbinato. In questi frangenti bisogna prendere altre contromisure.

Trucco dell’olio: come funziona e perché è così efficace

In primis è necessario assicurarsi che il frigorifero sia alla giusta temperatura per conservare ciò che si trova al suo interno senza che lavori inutilmente e faccia “sforzi” oltre il dovuto. Evitare di tenere aperto lo sportello oltre il tempo necessario è un altro trucchetto importante da tenere a mente.

Passando al congelatore il discorso cambia e diventa un attimino più complesso. Ovviamente non si può staccare dalla presa, perché altrimenti andrebbero a male tutti i cibi contenuti al suo interno. Ciò non significa che debba per forza avere un peso importante sulla bolletta energetica.

Basta munirsi di uno spruzzino vuoto (che deve esser ben pulito qualora in precedenza abbia contenuto altre sostanze) e un po’ d’olio e il gioco è fatto. Qualora si sia sprovvisti di spruzzino si può utilizzare anche un panno o un foglio di carta. Una volta che si hanno a disposizione questi arnesi non resta che togliere tuto ciò che si trova dentro il congelatore e raschiare via il ghiaccio che solitamente si forma. Questa operazione andrebbe fatta periodicamente per un duplice motivo.

Il primo è che riduce lo spazio per riporre il cibo all’interno del congelatore e il secondo ancor più importante è che può creare un aggravio sulla bolletta. Quindi, una volta ripulito il tutto bisogna cospargere le pareti interne con un sottile strato di olio. In questo modo di va a creare una sorta di pellicola idrorepellente che impedisce all’acqua che entra nel congelatore di trasformarsi in condensa gelata. Un’ulteriore alternativa è avvalersi della carta da forno spray, che non è altro che un olio da cucina contenuto all’interno di una lattina spray. Con questi metodi si possono abbattere i costi in bolletta e non di poco.