L’autovelox che sta facendo “piangere” migliaia di italiani: lo trovi proprio qui | Scoperto da Striscia la notizia

Sul caso sta indagando il noto programma televisivo Striscia la notizia visto che le multe arrivate sono state davvero tante. Cosa ha detto il sindaco del paese dove si trova lo “strano” autovelox

Gli autovelox possono giocare dei brutti scherzi alle volte. Se in alcuni casi sono stati scoperti dei veri e propri strumenti fasulli che servono solo ad intimorire le persone, in altri possono essere decisamente molto salati. Uno in particolare in quest’ultimo periodo sta facendo discutere e non poco.

Basti pensare che ha portato a comminare ben 26.000 sanzioni stradali in circa un mese. Un numero troppo elevato che ha portato a fare delle riflessioni e ha fatto scattare un’indagine da parte del programma televisivo di Canale 5 “Striscia la notizia”, che con il suo inviato speciale “Capitan ventosa” ha cercato di capire cosa sta accadendo realmente.

Autovelox “killer”, fioccano le multe: cosa sta succedendo

Il teatro dei misfatti è il comune di Gambolò situato in provincia di Pavia. L’inviato della trasmissione ha parlato con Mario Gatto presidente nazionale di Globoconsumatori, che ha spiegato che il paese vanta appena 9.648 abitanti e 26.000 multe sono alquante eccessive. Un ragazzo invece ha raccontato di averne ricevute ben 36, un altro residente 40. Qualcuno con un fare scherzoso ha dichiarato di averne avute “solo” 23.

Ma cosa ha portato a questa vera e propria strage? A quanto pare oltre all’autovelox poco visibile nel tratto di strada interessato (che molti percorrono per andare al lavoro) sono cambiati i limiti di velocità. La soglia è scesa da 70 km/h a 50 km/h. Una modifica che stando a quanto ribadito dai cittadini non è stata comunicata con le giuste tempistiche.

Chiaramente quando si fanno delle analisi su casi particolari come questi si sentono un po’ tutte le campane e tra queste c’è anche il sindaco di Gambolò Antonio Costantino che contattato telefonicamente da “Striscia la notizia” ha subito precisato: “Il nostro scopo era garantire la sicurezza, non fare cassa. Se il giudice di pace e il prefetto daranno daranno il loro assenso si potrebbero annullare le multe di chi ha presentato ricorso”.

Infatti c’è un precedente analogo che riguarda il Comune di Alessandria dove sempre tramite Globoconsumatori sono stati presentati diversi ricorsi e ne sono stati accolti una trentina. A quel punto il sindaco ha emanato un provvedimento in cui ha annullato le multe di tutti coloro che avevano presentato la domanda. A ciò si aggiunge anche la raccolta firme partite in paese per chiedere di tornare al limite di 70 km/h sul tratto di strada di via Lomellina dove sono avvenute le numerosissime sanzioni.