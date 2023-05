Attenzione a questo marchingegno che hai in casa: pericolosissimo per il segnale Internet

Un oggetto che tutti hanno in casa è un vero e proprio vampiro per quanto riguarda il segnale Internet: ecco in che modo questo ruba segnale e lascia poca connessione in casa.

Tutti ormai hanno in casa un sistema WiFi che permette di collegarsi tramite router ad Internet, per divertirsi passando del tempo sui social networks, ma anche per svolgere mansioni importanti come il lavoro da casa, implementato nel periodo post pandemia.

Ormai le persone che lavorano da casa sono sempre di più e questo implica dunque un cambio di abitudini che porta obbligatoriamente a necessitare una connessione Wifi veloce e potente che permetta di collegarsi in qualsiasi momento.

Sapevate però che bisogna utilizzare determinate accortezze casalinghe per far si che la connessione Internet sia sempre rapida e non abbia nessun tipo di problema?

In particolare esiste un oggetto che praticamente tutti hanno in casa che toglie un sacco di connessione alla rete e che rende molto difficile collegarsi facilmente ad Internet.

Connessione di casa: l’oggetto che toglie rete

Molti di voi probabilmente penseranno che l’oggetto in questione possa essere uno di quelli che hanno tantissime onde elettromagnetiche e che dunque tramite queste onde possono andare a disturbare la connessione di rete, come ad esempio un forno a microonde che rilascia tantissime di queste onde elettromagnetiche o anche un’apparecchio televisivo.

Ma in realtà non ci riferiamo a nulla di simile, ma ad un oggetto che probabilmente non ti potresti mai aspettare, dato che è un oggetto che praticamente tutti hanno in casa e che spesso molti hanno anche in più quantità.

Si tratta dello specchio. Si, uno specchio può creare gravi problemi di connessione dato che all’interno degli stessi specchi vi è una lastra di metallo che può creare serie difficoltà alla connessione della rete Wifi, ecco dunque perché è sempre consigliabile porre lo specchio ad almeno un metro di distanza dal router.

Ma lo specchio non è l’unica cosa che crea problemi di connessione: divani, mura di divisione possono essere fonte di disturbo. E, poi, il consiglio è sempre quello di metterlo in alto e lontano dalle mura esterne dell’appartamento altrimenti ne beneficerebbe chi sta fuori e non chi abita all’interno. Insomma, bisogna stare solo un po’ più attenti per avere una connessione veloce. Nonostante ciò c’è un oggetto in casa che è altamente nocivo per il segnale.