Lavoro, l’imperdibile opportunità di lavorare in ANAS: ne cercano a migliaia | Occasione irripetibile

Un’interessante proposta di lavoro con diverse migliaia di posti disponibili arriva direttamente dall’ANAS. Ecco di cosa si tratta, quali sono le figure ricercate e come inviare la propria candidatura.

L’ANAS (Azienda Nazionale Autonoma delle Strade) è una S.p.a. dal 2018 parte del Gruppo Ferrovie dello Stato ed, attualmente, in cerca di personale da assumere. Si tratta di un reclutamento da diverse migliaia di lavoratori. Infatti, sono 3 mila i posti disponibili per diplomati e laureati.

L’annuncio della società risale al 14 dicembre in occasione del rinnovo del contratto collettivo nazionale e riguarda ben 3 mila nuove assunzioni per il triennio che va dal 2022 al 2024. A confermare il maxi reclutamento anche Salvatore Pellecchia, Segretario Generale della Federazione dei trasporti cislina, che ha affermato “ Il nuovo Ccnl 2022 – 2024 rappresenta uno strumento fondamentale per l’attuazione del Piano Industriale di Anas, che trova la condivisione del sindacato, nell’obiettivo comune di raggiungere, nel prossimo triennio, 3.000 nuove assunzioni, da destinare sia alla gestione della rete che alle nuove opere, per le quali, l’assunzione a tempo indeterminato, sarà la modalità prioritaria di inserimento in azienda”.

Come abbiamo anticipato, sono diverse le figure professionali ricercate e le candidature sono aperte sia per i laureati che per i diplomati. Nelle prossime righe scopriamo quali sono le posizioni aperte e come inviare la propria candidatura.

Lavorare in ANAS: quali sono le posizioni aperte e come inviare la propria candidatura

Il maxi reclutamento ANAS prevede 3 mila risorse. Le posizioni disponibili sono tantissime e sono rivolte sia a laureati che a diplomati.

Ecco quanto riporta il sito della società:

• Specialist Servizi Facility P.E.O.B – Struttura Territoriale – Laurea triennale o magistrale in economia, giurisprudenza, scienze politiche o titoli equipollenti

• Specialist Servizi Facility P.E.O.B1 – Strutture Territoriali – diploma di maturità o laurea triennale in economia, giurisprudenza, scienze politiche o titoli equipollenti

• Specialist Amministrazione e Contabilità – P.E.O.B – Struttura Territoriale – Laurea triennale o magistrale in materie economiche

• Specialist HR P.E.O.B1 – Strutture Territoriali – Diploma di maturità o laurea triennale in lettere, economia, giurisprudenza, scienze politiche o titoli equipollenti (area umanistica, giuridico – politica ed economica)

• Specialist HR P.E.O.B – Strutture Territoriali – Laurea Triennale o magistrale in lettere, economia, giurisprudenza, scienze politiche o titoli equipollenti (area umanistica, giuridico –politica ed economica)

• Specialist Patrimonio P.E.O B – Strutture Territoriali – Laurea triennale o magistrale in economia, giurisprudenza, scienze politiche o titoli equipollenti

• Specialist Patrimonio P.E.O.B1 – Strutture Territoriali – Diploma di maturità o laurea triennale in economia, giurisprudenza, scienze politiche o titoli equipollenti

• Controller P.E.O. B – Strutture Territoriali – Laurea magistrale o specialistica in discipline economiche o laurea in ingegneria gestionale

• Specialist Servizi di Segreteria P.E.O. B1 – Strutture Territoriali – Diploma di maturità scientifica, classica, ragioneria, linguistica, economico sociale, geometra

• Specialist Servizi di Segreteria P.E.O. B – Strutture Territoriali – Diploma di maturità scientifica, classica, ragioneria, linguistica, economico sociale, geometra

• Auditor Sistemi Integrati P.E.O. B – Strutture Territoriali – Possesso di Laurea Magistrale/Laurea Specialistica in materie economiche, ingegneristiche o giurisprudenziali

• “Addetto SPP” – P.E.O B – Strutture Territoriali e Direzione Generale – diploma o laurea triennale con indirizzo tecnico – economico o sanitario relativo alla prevenzione sui luoghi di lavoro.

Per candidarsi è sufficiente accedere al sito ufficiale della società, selezionare la posizione desiderata e compilare il forum con i dati richiesti.