Vuoi vendere la tua casa al miglior prezzo possibile? Alcuni consigli per aumentarne il valore | Ottieni il massimo

Chi ha deciso di vendere la propria casa con l’intento di ricavarne un bel gruzzoletto, deve sapere che con alcuni semplici interventi è possibile aumentarne notevolmente il valore. A tal proposito, andiamo a scoprire alcuni utili suggerimenti.

Quando si sceglie di vendere una casa, per necessità o perché si desidera cambiare casa, si spera sempre di ricavarne il maggior profitto possibile. A questo punto sorge spontaneo chiedersi “come si può ricavare di più vendendo casa?”.

Ovviamente, per far sì che questo avvenga, è necessario mettere in atto determinati interventi per migliorarne il suo valore che, fortunatamente, non sempre richiedono di investire tanti soldi.

Infatti, esistono diverse alternative che non prevedono di investire un capitale, ma che consentono comunque di rendere una casa più attraente e funzionale agli occhi dei potenziali acquirenti e, quindi, di aumentarne il valore e venderla ad un prezzo più alto.

Le migliorie possono riguardare, ad esempio, l’efficienza energetica e gli interno dell’immobile, oppure, l’esterno come la facciata o il giardino, qualora ci fosse. Quindi andiamo al sodo e scopriamo alcuni suggerimenti utili ed economici per trasformare la propria casa in un gioiellino, prima di proporla sul mercato immobiliare.

Come vendere una casa al miglior prezzo

Come abbiamo anticipato, esistono delle piccole migliorie anche piuttosto economiche da apportare alla propria casa, al fine di proporla in vendita sul mercato immobiliare al miglior prezzo possibile. Gli interventi migliorativi possono essere di varia natura. Ad esempio, uno degli interventi che può influire maggiormente sull’aumento del valore di una casa riguarda il miglioramento dell’efficienza energetica. Cambiare i vecchi infissi, installare pannelli solari sul tetto, piuttosto che installare un cappotto termico, oppure, semplicemente, sostituire le vecchie lampadine con lampadine led a basso consumo energetico, contribuirà notevolmente ad aumentare il valore della casa.

Un altro accorgimento utile al miglioramento del valore di un immobile potrebbe essere installare dei semplici dispositivi tecnologici che permettano, ad esempio, di alzare le tapparelle con un semplice comando vocale oppure di gestire la temperatura in casa tramite app. Una buona idea potrebbe essere anche installare un sistema di sicurezza di nuova generazione.

Una mossa intelligente potrebbe essere anche quella di non sottovalutare gli spazi esterni, quindi apportare eventuali accorgimenti a balconi e terrazzi, piuttosto che imbiancare la facciata o ritinteggiare le ringhiere. Infine, qualora ci fossero, è molto importante tenere ben curati e valorizzati con la stessa attenzione il giardino, le cantine e il box auto. Proporli in vendita in buone condizioni offrirebbe, senza dubbio, l’occasione per aumentare ulteriormente il prezzo dell’immobile.