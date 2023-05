Bancomat, cosa fare se mi dà meno soldi di quanti richiesti | Dopo il panico controlla il saldo

Ti è mai capitato? Vai al bancomat per prelevare ma lo sportello ATM non ti dà quanto richiesto, la disperazione ti coglie all’improvviso se ne hai bisogno o se il prossimo sportello si trova lontano e hai fretta. Ma Perché succede? Cosa fare in questi casi? Ecco le soluzioni.

Questo problema capita a moltissime persone e spesso può creare frustrazione e diffidenza nei confronti degli istituti bancari. Ma non preoccuparti, esistono alcune semplici procedure da seguire per risolvere il problema.

Cosa fare se lo sportello bancomat non eroga denaro

La prima cosa da fare è controllare attentamente il bancomat, per verificare se ci sono messaggi di errore o indicazioni specifiche su cosa possa essere andato storto. Potrebbe essere che lo sportello ATM sia fuori servizio o che ci sia un problema tecnico in corso. Se è così, sarà necessario cercare un altro sportello automatico o chiedere aiuto al personale della banca.

In caso contrario, è possibile che ci sia un limite di prelievo giornaliero stabilito dal proprio istituto bancario. In tal caso, controlla il saldo del conto per verificare se si è raggiunto il limite di prelievo. Se il problema è questo, la soluzione è semplice: basta aspettare un altro giorno per prelevare.

Ma se il bancomat è funzionante e c’è credito sufficiente sul conto, ma il prelievo continua a non fornire denaro, può accadere che la carta bancomat sia difettosa, danneggiata o smagnetizzata. In questo caso, la soluzione è semplice: basta recarsi in banca e richiedere una nuova carta.

Quando contattare la banca che ha emesso il bancomat

Può anche capitare che ci sia un errore nella transazione o una transazione duplicata, allora la situazione può risultare più complessa. In questo caso, è necessario contattare immediatamente la propria banca e segnalare la problematica riscontrata. Sarà bene inoltre presentare una contestazione scritta, fornendo dettagli esatti dell’ora e dell’ammontare del prelievo.

In ogni caso, è sempre una buona idea tenere traccia delle transazioni e dei movimenti del conto. Questo può essere fatto attraverso Home banking, App della propria banca o tramite le ricevute dei prelievi.

In questo modo, si sarà in grado di identificare rapidamente eventuali prelievi non autorizzati o transazioni o carta duplicate. In caso di dubbi o prelievi non autorizzati, si consiglia di contattare subito la propria banca e provvedere al blocco del bancomat.