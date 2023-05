Viaggiare all’estero con neonati e minori: attenzione a questi importantissimi documenti

Viaggiare insieme ai propri figli piccoli in giro per l’Europa è una pratica sempre più consuetudinaria per le famiglie moderne. Per farlo però bisogna avere tutta una serie di documenti

Molti giovani nonostante la nascita dei figli non ha intenzione di rinunciare a viaggiare. Certo diventa un po’ più complicato, ma non per questo impossibile. Bisogna solo prendere tutti gli accorgimenti necessari e poi si può partire con la spensieratezza di sempre.

Per quanto concerne i viaggi all’estero, ma all’interno della Comunità europea è necessario avere tutta una serie di documenti che consentano al bambino o al neonato di espatriare. Senza questi si rischia di rimanere bloccati in aeroporto o in stazione.

Quali sono i documenti necessari per poter viaggiare al di fuori dei confini nazionali con i propri bambini

La prima cosa da fare è fornirsi di carta d’identità valida per l’espatrio o di passaporto. Non si possono aggiungere nel passaporto dei genitori, ma devono avere un proprio documento d’identità. A questi va aggiunto un lasciapassare valido fino a 15 giorni composto da certificato contestuale di nascita e cittadinanza vidimato dal questore.

Iniziando dal passaporto può essere richiesto presso la Questura. È necessaria la firma di entrambi i genitori che devono essere presenti al momento del rilascio del documento. Per fissare un appuntamento, la Polizia di Stato offre la possibilità di fissare un appuntamento per presentare i documenti tramite il sito Passaporto Elettronico – Polizia di Stato.

La carta d’identità per minori può essere invece richiesta presso l’Ufficio Anagrafe del Comune o presso la propria Circoscrizione di appartenenza. Servono tre foto recenti del bambino e l’assenso di entrambi i genitori affinché il documento sia valido anche per l’espatrio.

Per quanto concerne il lasciapassare per l’espatrio, si tratta di un certificato rilasciato dal Comune di residenza e vidimato dal questore. Si può richiedere al Commissariato di Polizia o ai Carabinieri e deve essere presente anche il minore. Alla domanda devono essere necessariamente allegato i seguenti documenti:

assenso di entrambi i genitori o nulla osta del giudice tutelare,

certificato o estratto di nascita,

2 foto formato tessera identiche e recenti del minore.

Il passaporto e la carta d’identità per i bambini da 0 a 3 anni hanno una durata di 3 anni, mentre per i minori dai 3 ai 18 anni hanno una valenza di 5 anni. Discorso differente per i visti che vengono rilasciati dalle ambasciate o dai consolati dei paesi in cui si ha intenzione di andare.