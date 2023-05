Polizza vita: chi sono i veri beneficiari dell’eredità | Nulla è scontato

La polizza vita è una questione molto seria da affrontare soprattutto per quanto riguarda il proseguo dell’eredità di essa e chi ha diritto legittimo ad usufruirne dopo la morte dell’intestatario.

Una polizza vita è una questione molto importante e che va affrontata con la massima attenzione per non incappare in errori burocratici, in particolare quando si parla di ereditarietà sulla polizza stessa.

Che succede infatti se l’intestatario della polizza ha già sviluppato degli eredi legittimi, ma successivamente effettua testamento per proclamare un erede universale?

Sulla questione è arrivata ad esprimersi anche la Cassazione riprendendo la validità della polizza per tutti gli eredi che non può essere intaccata dalla questione testamentaria.

Ma cosa dice esattamente sulla questione e legalmente la Cassazione stessa?

Polizza vita: eredità e chi ne usufruisce

Secondo la Cassazione, il beneficiario di un contratto di assicurazione per il caso morte acquisisce un diritto proprio che trova la sua fonte nel contratto stesso e non entra a far parte del patrimonio ereditario del soggetto stipulante. Pertanto, l’indicazione degli eredi legittimi nella polizza integra un criterio di determinazione dei beneficiari, indipendentemente dalla presenza di un testamento.

Secondo la Cassazione inoltre, sebbene il testamento può modificare la legittimità degli eredi, questo non può succedere e non si può verificare, ma si può solo specificare quali sono i nuovi beneficiari dell’eredità stessa.

Dunque in conclusione la Cassazione si esprime a favore degli eredi della successione legittima, anche in caso vi sia un testamento che stabilisce l’eredità universale.

Eredi e fraintendimenti o eredi e modifiche

Evitare fraintendimenti tra gli eredi per quanto riguarda la polizza? Qualcosa che può fare solo l’intestatario, certamente attuando due regole pratiche: la prima è scrivere esattamente nome e cognome di coloro che saranno i beneficiari della polizza stessa e la seconda è avvisare tutti gli eredi di essere stati sottoscritti alla polizza.

I beneficiari possono essere anche modificati dal contraente della polizza semplicemente avvisando l’assicurazione nella quale la polizza stessa è sottoscritta. Modificare i beneficiari però per legge della stessa Cassazione deve essere effettuando specificando esattamente i nuovi beneficiari.

Dunque la polizza vita è una questione seria ed importante che deve essere discussa come abbiamo visto in sedi apposite e legali e deve essere specificata per evitare problematiche dopo la sua stipulazione.