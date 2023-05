Cinque mestieri stanno scomparendo in tutto il mondo: “colpa” del progresso | I giovani nemmeno li conoscono

Il progresso tecnologico e i cambiamenti delle abitudini stanno portando alla scomparsa di alcuni mestieri che in passato erano piuttosto utili per la collettività. Vediamo quali sono

L’evoluzione a livello mondiale sta portando a degli stravolgimenti anche sul mondo del lavoro. La digitalizzazione e la tecnologia stanno eclissando alcune mansioni che un tempo erano decisamente in auge e che oggi stanno di fatto morendo.

Molti giovani non sanno nemmeno di che lavori si tratta visto che da quando sono nati sono andati sempre più in disuso. Cerchiamo di andarli a scrutare per capire anche i motivi che li hanno portati ad una triste uscita di scena.

Quali sono i 5 mestieri in via di estinzione

Uno di questi è senz’altro lo spazzacamino, mestiere abbastanza diffuso nella Provincia del Verbano-Cusio-Ossola, nella Valle di Vigezzo che veniva chiamata la “valle degli spazzacamini”. Oggi la presenza di queste figure si è ridotta drasticamente, anche perché i camini sono diventati sempre più rari e non sono l’unica fonte di riscaldamento.

Un altro mestiere da mettere nel novero di quelli giunti al capolinea è l’arrotino. Dunque il vecchio slogan “donne sta arrivando l’arrotino” che tanto spopolava negli anni ’80- ’90 sta andando ormai in pensione. Si spostava con un tipico carretto, che una volta ribaltato diventava il suo strumento di lavoro: alla ruota veniva collegato un pedale per trasmettere il movimento alla mola.

E quando le scarpe si rompono, cosa si fa al giorno d’oggi? Semplice se ne comprano un paio nuove. Una volta non era affatto così. Si provava a farsele aggiustare da un calzolaio che con il suo fare pacato rimetteva in sesto suole, tacchi e all’occorrenza anche le borse. Oggi in Italia resistono ancora i calzolai che realizzano creazioni artigianali, magari fatte su misura. Probabilmente però sarebbe meglio definirli artigiani anche perché solo una cerchia ristretta si rivolge a loro.

Sulla stessa scia è andato scomparendo anche il lustrascarpe, professione molto diffusa internazionalmente dall’America all’Europa. Si avvaleva di un kit che prevedeva prodotti e utensili per lucidare le calzature e un sedile con poggiapiedi. Altri tempi, che sicuramente non torneranno più.

Anche la ricamatrice fa parte dei mestieri estinti. La sua manualità per molti anni era fondamentale per decorare i tessuti con raffinati motivi. Per molto tempo il ricamo a mano ha permesso di realizzare corredi nunziali, stoffe per nobili, ma con l’avvento delle macchine per cucire e ricamare queste lavoratrici sono state di fatto spodestate. Probabilmente questo è l’esempio più calzante di come la tecnologia abbia sostituito definitivamente un lavoro fatto dall’uomo.