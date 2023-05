Bancomat: cosa succede se voglio prelevare ma ho perso il Pin, in pochi lo sanno

Si può davvero prelevare senza carta o senza disporre del pin della stessa? Vediamo in quali casi ciò è possibile e in quali invece non si può fare

Le carte e i bancomat sono ormai onnipresenti nel nostro sistema economico. Addirittura si ipotizza che in futuro potranno effettuare delle transazioni senza di fatto utilizzarle. Chissà se sarà così, nel frattempo bisogna basarsi su ciò che abbiamo.

Al contempo in tanti si chiedono se è possibile prelevare del denaro senza disporre della carta fisica o non ricordando il codice pin? Cerchiamo di capire questi aspetti che potrebbero essere utili in diverse circostanze.

Prelievi e transazioni senza carta o codice: tutte le casistiche

Il primo aspetto da tenere a mente è che senza pin non è possibile ritirare il denaro dagli sportelli Atm. C’è solo un’alternativa che però non tutte le banche consentono. In pratica dalla propria app bancaria si inviano contanti al proprio numero di telefono generando un codice di pagamento.

A quel punto si può andare in qualsiasi bancomat cardless abilitato al codice di pagamento utilizzando il numero di telefono e il codice di pagamento per ottenere il prelievo. Chiaramente si può disporre di questo servizio solo se la propria banca lo prevede.

Un’altra modalità per utilizzare una carta senza avere il pin, è effettuare acquisti online tramite l’app mobile della banca. Per completare la procedura di acquisto viene richiesto il numero della carta di debito, la data di scadenza e il CVV, ovvero il numero composto da tre cifre che solitamente si può leggere sul retro della carta. L’unica eccezione è rappresentata dall’American Express che ha un CVV composto da 4 cifre.

Attenzione ai risvolti negativi. Infatti questo genere di comodità si possono trasformare in dei veri e propri incubi. Infatti, il rischio truffa è sempre dietro l’angolo in questi casi. Se si perde la carta o un hacker riesce a rubare i dati dalla carta di credito, può avvalersene a suo piacimento per concludere degli acquisti con essa.

Un’opzione che aiuta a proteggere la propria carta è collegarla ad una piattaforma di pagamento online come ad esempio PayPal. A quel punto si può fare qualsiasi genere di acquisto tramite il proprio conto PayPal. Tra le altre alternative c’è quello di effettuare degli acquisti tramite l’app mobile della propria banca. Una volta effettuato l’accesso, si possono verificare i dettagli del proprio account e procedere con gli acquisti direttamente dal conto e rigorosamente senza pin.