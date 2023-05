Bandiere blu 2023: quali sono le migliori spiagge in Italia | Vacanze da sogno

Il programma della Ong FEE giunto alla 37esima edizione ha premiato anche quest’anno le località balneari e lacustri che accorpano fascino e sostenibilità. Andiamo a scoprirle insieme

Anche quest’anno la nostra bella Italia non delude in merito alle zone balneari. Anzi, per l’esattezza, sono 226 le località che potranno orgogliosamente mostrare il riconoscimento di Bandiera Blu 2023. Quindi 226 comuni con 458 spiagge complessive, sia marine che lacuali, corrispondono ad un quarto delle spiagge italiane. Mentre, riferendoci ad un panorama ben più ampio, parliamo di un 11% di spiagge premiate a livello mondiale.

Per meritare la Bandiera Blu ci sono dei criteri rigidi e ben precisi. Innanzitutto è necessario che ci siano l’assoluta validità delle acque di balneazione (sono valide quelle considerate eccellenti negli ultimi quattro anni) e regolari campionamenti delle acque rilevati durante la stagione estiva. Dopo di che si può procedere con altre valutazioni come l’efficienza della depurazione delle acque reflue, la raccolta differenziata, aree verdi, la salvaguardia dell’ambiente, lo smaltimento corretto dei rifiuti pericolosi, strutture alberghiere, servizi di utilità pubblica sanitaria ed altro ancora.

Bandiere blu 2023: i nuovi ingressi per ogni singola regione

Quest’anno ci sono ben 16 comuni in più a meritare il titolo di Bandiera Blu rispetto allo scorso anno. Dunque, andando per regione, il podio resta della Liguria con 34 località premiate e 2 nuovi ingressi, mentre la medaglia d’argento spetta alla Puglia con 4 nuovi ingressi, arrivando a quota 22 riconoscimenti.

A seguire ci sono Campania e Toscana, entrambe con 19 bandiere Blu e un nuovo ingresso, la Calabria con due nuovi ingressi e le Marche che con una new entry possono vantare di ben 18 località. Poi ci sono le conferme di Sardegna, Abruzzo, Sicilia e Lazio rispettivamente con 15, 14, 11, 10 località come lo scorso anno. Anche il Trentino Alto Adige conferma le sue 10 bandiere, mentre l’Emilia Romagna è l’unica regione che oltre ad avere un nuovo ingresso vede anche un’uscita di scena, mantenendo quindi 9 località.

Nella lista figurano tuttavia il Veneto che conferma 9 località premiate e la Basilicata che continua a mantenerne 5. Ancora 2 nuovi ingressi per il Piemonte che tocca così 5 meriti, mentre alle ultime tre posizioni compaiono il Friuli Venezia Giulia che mantiene le 2 bandiere dello scorso anno, la Lombardia che ha 3 località con 2 nuovi ingressi e, in ultimo, il Molise che conquista un nuovo premio arrivando a 2 comuni.

Queste località balneari e lacustri sono state premiate alla 37esima edizione della ong FEE, ovvero dalla Foundation for Environmental Education, con una cerimonia tenutasi a Roma presso la sede del CNR, a cui ha presenziato anche il ministro del Turismo, Daniela Santanchè.