Altro che Roma, la città più visitata al mondo si trova dove meno te lo aspetti

La città più visitata al mondo è decisamente fuori dagli schemi. Molti potrebbero pensare a Roma per via della sua storia, ma in realtà non è affatto così

Viaggiare e scrutare il mondo è una passione in comune a tanti, ma la bellezza di ogni singolo posto rimane un qualcosa che rientra nell’ambito puramente personale. Eppure alcuni parametri sono decisamente più oggettivi come quello inerente i luoghi più visitati del pianeta.

Per quanto concerne le città il primato spetta ad una piuttosto inaspettata. Scalzata addirittura Roma per cui molti turisti provenienti da ogni dove fanno follie pur di vederla almeno una volta nella vita. Nemmeno Londra, Parigi e New York detengono questo prestigioso obiettivo.

Qual è e dove si trova la città più visitata del mondo

A quanto pare è l’Asia a primeggiare in tal senso con Hong Kong in cima alla lista dei desideri in base a quelli sono i trend turistici. Grazie alla sua crescita culturale ed economica è diventata un punto di riferimento per svariati viaggiatori. Sul secondo gradino del podio c’è Bangkok. La città thailandese si difende bene proprio per la sua eterogeneità e la sua vita notturna sfrenata.

Palazzi e grattacieli che si contrappongono ad elementi pittoreschi come il mercato dei fiori, che oltre ad essere grande è anche molto rinomato. Fino a qualche tempo fa sembravano posti preclusi a causa della pandemia, ma adesso che il turismo è ripreso ai ritmi pre-covid sono di nuovo visitabili senza alcun tipo di restrizione.

L’Italia dal canto suo non perde mai di fascino e oltre a Roma che con il suo patrimonio artistico è sempre ai primi posti tra le scelte dei viaggiatori ci sono anche le altre città del Bel Paese che tra cultura e opere di certo non hanno nulla da invidiare a tanti posti situati all’estero.

Secondo Enit (Agenzia Nazionale del Turismo) e Isnart (Istituto Nazionale di ricerche turistiche) ci sarà un incremento dell’8% per quanto riguarda le presenze straniere nei prossimi mesi. In particolare ci saranno più spagnoli, americani, svizzeri, austriaci e inglesi. D’altronde con l’arrivo della stagione calda sempre più persone possono godere di un bel periodo di ferie da trascorrere in vacanza.

Sarà la prima vera estate “senza covid” vista che la scorsa nonostante la fine delle limitazioni è stata piuttosto ardua vista la nuova ondata arrivata a cavallo tra giugno e luglio. Non rimane che prenotare tenendo conto che anche l’Asia è tornata a dire la sua.