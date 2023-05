Legge 104, la più bella delle notizie: scooter elettrico gratis per muoverti in libertà | Richiedilo all’ASL

I titolari 104 hanno diritti a diversi benefici, tra cui la possibilità di avere gratuitamente uno scooter elettrico per muoversi in totale libertà. Di seguito tutti i dettagli.

Come molti sanno, la Legge 104 prevede diversi benefici ed agevolazioni fiscali per i soggetti portatori di handicap ed i familiari che prestano assistenza. Una bella novità riguarda la possibilità di ottenere gratuitamente o, comunque, con un importante sconto sul prezzo finale, uno scooter elettrico per muoversi in totale libertà.

La possibilità di avere il mezzo gratuitamente o a prezzo ridotto è riservata ai titolari 104. Nello specifico, lo scooter elettrico può essere acquistato con l’IVA agevolata al 4%, anziché al 22%. In più, è possibile beneficiare della detrazione IRPEF al 19%, in fase di dichiarazione dei redditi.

In altre parole, su uno scooter che costa 2.500 euro si otterrà uno sconto di 368,86 euro oltre che la possibilità di ottenere una detrazione del 19% sulla spesa sostenuta, in fase di dichiarazione dei redditi. Ad ogni modo, proprio come abbiamo anticipato, ci sono casi in cui lo scooter può essere ottenuto gratuitamente direttamente dall’ASL, vediamo come fare.

Legge 104: come ottenere uno scooter gratis o ad un prezzo scontatissimo

La Legge 104 consente di ottenere gratuitamente uno scooter elettrico dall’ASL. Per cui, l’acquisto del mezzo con le agevolazioni fiscali di cui abbiamo appena parlato, si prospetta come una seconda possibilità, nel caso in cui, l’Azienda Sanitaria di competenza non dia esito positivo alla richiesta o non ci siano disponibilità in tal senso.

Il beneficio è riconosciuto a tutti i portatori di handicap con condizioni sanitarie ben specifiche e con una percentuale di invalidità pari almeno al 34%. La domanda va presentata alla propria Asl di competenza, previa prescrizione di un medico specialista inserito nell’elenco del Servizio Sanitario Nazionale. A questo punto, bisognerà aspettare la visita medica a domicilio da parte di un medico dell’Asl. In caso di esito positivo, l’Azienda Sanitaria locale preparerà la documentazione necessaria e provvederà ad inviarla all’ortopedia sanitaria più vicina che, a sua volta, fornirà un preventivo spesa da allegare alla prescrizione del medico. La documentazione dovrà essere ripresentata all’Asl che dovrà pronunciarsi entro un termine massimo di 20 giorni, superato il quale vale il silenzio – assenso, dunque, la richiesta è accettata.

Ricordiamo che lo scooter elettrico, essendo un mezzo di sostegno, prevede la guida senza patente, senza assicurazione ed è totalmente esente da bollo.