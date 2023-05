Fotoservice: grazie a Postepay e Bancoposta puoi avere degli sconti importanti | In pochi lo sanno

Andiamo a vedere nel dettaglio di quali agevolazioni si può usufruire grazie a Postepay e Bancoposta per quanto concerne gli acquisti effettuati sul sito di fotoservice

I servizi di stampa digitale online sono ormai molteplici, ma alle volte non conoscendo i siti che offrono questo genere di prestazioni non ci si fida preferendo gli studi fotografici fisici. Una scelta che può starci, anche se in alcune circostanze sarebbe decisamente più comodo avvalersi di qualcuno che con pochi click può realizzare immagini, album e fotolibri.

Ad esempio Fotoservice garantisce stampe digitali online e non solo. Grazie al sito di proprietà di Unicolor S.p.a azienda leader in Italia per quanto concerne la stampa fotografica, è possibile anche personalizzare diversi gadget come cover, tazze e cuscini.

Fotoservice: gli sconti sfruttabili con Postepay e Bancoposta

La prima garanzia è la provenienza. Essendo italiano può invogliare di più il consumatore che magari in altri casi temeva di perdere il proprio denaro su fantomatici portali fake. A ciò bisogna aggiungere che ogni prodotto è realizzato con estrema cura sul territorio nazionale. Anche per quanto riguarda i pagamenti la situazione sembra piuttosto sicura.

Infatti grazie a ScontiPoste pagando con le carte Postepay e Bancoposta si ha il diritto al 5% di sconto in cashback su tutti gli acquisti effettuati su fotoservice.it. Una vera e propria genialata che si va ad abbinare ad un’azienda come Poste Italiane che nel nostro paese rappresenta una garanzia per quanto concerne i pagamenti.

Andando nello specifico alle modalità di pagamento e consegna, se si effettua la transazione con Postepay o Bancoposta su fotoservice.it e si opta pe il ritiro presso l‘Ufficio Postale, il costo è di soli 2,90 euro e viene addebitato al momento del pagamento online. Qualora invece venga flaggata l’opzione consegna a domicilio, si dovrà pagare una maggiorazione di 5,90 a titolo di spese di spedizione. Anche in questo caso la cifra viene addebitata nel frangente in cui si paga.

Dunque, una gran bella idea se ad esempio si vuole realizzare un album di famiglia piuttosto che reportage fotografico di una vacanza importante, magari passata dall’altra parte del mondo. Da non trascurare le ricorrenze come matrimoni, battesimi e comunioni e la possibilità di stampare su cuscini e tazze delle proprie foto da regalare al partner per un anniversario o un compleanno. Le possibilità sono tante e si sposano con le esigenze di tutti. Provare per credere, tanto non si corre nessun rischio di “buttare” via i propri soldi.