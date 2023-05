Pos, mai visto prima: Poste Italiane e l’offerta da cogliere al volo | Gratuito e innovativo

Arriva il nuovo pos di Poste Italiane che può rivelarsi decisamente utile per chi ha un’attività propria. Come funziona e quali vantaggi può offrire

Avere un pos se si è titolari di un negozio, un bar o in generale qualsiasi genere di esercizio commerciale è praticamente d’obbligo. Prima di prenderlo in affitto da una banca o comprarlo tra quelli disponibili in rete e bene fare delle accurate valutazioni.

Infatti bisogna capire quale in base alle proprie esigenze può essere lo strumento più comodo e a tal proposito proprio in questa fase è stata varata una proposta che può rivelarsi alquanto interessante.

Servizio MPOS Postepay: quali sono i costi d’acquisto e delle commissioni e come ordinarlo

Si tratta del servizio MPOS Postepay che ha tutta una serie di caratteristiche da tenere seriamente in considerazione. In primis è piccolo, leggero e portatile e già questo è punto a favore. Avere apparecchiature ingombranti non è mai un bene per un’attività commerciale. Inoltre accetta le carte di debito, credito e prepagate dei principali circuiti e non ha nessun costo fisso mensile.

Lo si acquista al prezzo di 29 euro dopodiché non sono previste più altre spese. Bisogna però affrettarsi questa promo è valida fino al 30 giugno 2023 e non è detto che venga confermata. L’aspetto più interessante però è quello inerente le commissioni, che sono di 1,50 euro per le transazioni con tutte le Carte Postepay e di 1,80 per le altre carte che fanno parte del circuito Pagobancomat, Mastercard e Maestro, VISA, VISA Electron, VPAY e carte American Express.

Ma non è tutto. Si possono avere fino al 30% delle commissioni sui pagamenti digitali grazie al credito d’imposta previsto dalla legge 157/2019. Il decreto fiscale (legge 157/2019) prevede infatti la possibilità di richiedere un credito d’imposta del 30% sulle commissioni pagate dagli esercenti che accettano transazioni effettuate con strumenti di pagamento elettronici tracciabili come carte di credito, debito e prepagate.

Tra le altre peculiarità va annoverata la semplicità nell’utilizzo. A fine giornata ad esempio è possibile controllare la lista delle transazioni in App PosteBusiness o sul Portale Esercenti. Per richiederlo basta prendere un appuntamento con referente commerciale di Poste Italiane, il quale vi spiegherà i vari passaggi da compiere e le soluzioni più calzanti in base alla propria realtà professionale. Fissare un incontro è molto semplice e si può fare in due modi. Il primo è registrarsi al portale dedicato di Poste Italiane mentre il secondo è chiamare il numero verde 800.00.88.11.