Puoi costruirti la casa da solo: la guida per quantificare le spese da sostenere | Impresa non impossibile

Come calcolare il costo di costruzione di una casa mettendo in conto le spese principali da sostenere tra terreno, materiali e ditta edile che effettua il lavoro

In un periodo in cui acquistare casa non è di certo una cosa semplice per via dei prezzi altissimi e dei tassi di interesse dei mutui alle stelle, costruirsi casa può sembrare un’alternativa piuttosto ingegnosa. Ma prima di provare a fare questo passo è bene conoscere i costi da affrontare per capire se ne vale davvero la pena.

Andiamo quindi a scoprire tutti gli aspetti più importanti che non si possono proprio tralasciare quando si decide di intraprendere questo tipo di percorso. Non solo le somme da sborsare ma anche i passaggi a livello burocratico senza cui non si può trasformare in realtà il proprio “sogno”.

Quanto costa costruirsi una casa? Tutto quello che c’è da sapere

La prima cosa è trovare un terreno edificabile (si può fare tramite agenzia immobiliare o l’ufficio tecnico del Comune in cui si vuole costruire) e chiedere i permessi edilizi necessari per poter costruire che non è detto che siano gratuiti, anzi. Per l’acquisto del terreno è necessario un atto notarile di compravendita oltre che corrispondere l’imposta di registro pari al 9%. Una volta espletate queste pratiche bisogna mettere in conto che per costruire una casa da zero è necessario non meno di un anno e per questo vanno valutati i possibili impatti dell’inflazione sulle materie prime.

Infatti potrebbero aumentare nel corso di questo lasso di tempo sia i prezzi dei materiali e sia il compenso da erogare per la manodopera. Capitolo progettazione. L’importante è rivolgersi ai dei professionisti del settore come architetti, geometri e ingegneri. La loro parcella può variare, ma generalmente si aggira intorno al 2%-5% della spesa complessiva per la costruzione. Chiaramente vanno tenuti in conto anche alcuni fattori come la metratura della casa e all’eventualità che questa sia composta da più piani.

Tornando ai permessi per costruire una casa è necessario ottenere il permesso di costruire da parte del Comune. C’è da pagare il contribuito di concessione e gli oneri di urbanizzazione. Il costo totale di queste pratiche burocratiche può arrivare anche fino a 15mila euro. Andando invece nel dettaglio dell’abitazione, costruire una casa in muratura ha una base di partenza che va dai 2mila euro al metro quadro con la variabile dei materiali utilizzati. Facendo un esempio concreto per una casa di 100 mq, il costo totale di costruzione potrebbe variare dai 200.000 ai 300.000 euro. Insomma, tra costruire e comprare in linea di massima non sembra esserci chissà quale differenza.