Bancomat: cosa devi assolutamente fare se trovi delle banconote allo sportello | Rischi tantissimo

Come agire qualora allo sportello bancomat capiti accidentalmente di trovare un determinato tipo di banconota. Tutto quello che c’è da sapere in merito

Gli sportelli bancomat che spesso vengono chiamati con il diminutivo ATM (Automated Teller Machine) sono apparecchiature con chi ci ritroviamo ad avere a che fare con una frequenza piuttosto alta. Negli ultimi tempi però sono in netta diminuzione sia per una questione di manutenzione sia per incentivare le persone ad utilizzare le carte.

A prescindere da ciò, nel momento in cui si va a prelevare il denaro, è importante prestare attenzione ai simboli o segni visualizzati sul monitor del bancomat. Andiamo a scoprire per quale motivo.

Banconote false: quali sono le regole da seguire

Servono per trasmettere informazioni di una certa rilevanza agli utenti, in particolar modo per avvertire in merito a possibili contraffazioni o frodi. I clienti dal canto loro non devono prendere alla leggera questi avvisi visto che in molti casi segnalano la presenza di banconote false o informano che alcuni tipi di banconote non sono accettati in macchina.

Per evitare perdite monetarie ed evitare di cadere in situazioni fraudolente, la consapevolezza di questi segnali di allarme è decisamente rilevante. Qualora ci sia una notifica di una banconota nei pressi di un bancomat è altamente consigliabile ispezionare il portafoglio oppure la borsa per verificare l’assenze di denaro fasullo.

Dunque, prima di avvalersi del dispositivo ATM è preferibile provare a scambiare eventuali banconote potenzialmente non valide con banconote valide. Se non è fattibile diventa necessario andare presso un altro sportello che accetti le banconote. Chiaramente quando ci si imbatte in soldi falsi sarebbe cosa buona e giusta segnalarlo alle autorità di polizia.

Essere cauti nell’utilizzo del bancomat resta comunque di primaria importanza, soprattutto quando si sono avuti episodi di truffa o contraffazione di recente. Si tratta di un qualcosa che va fatto fin dalle prime battute, a partire dall’inserimento del pin. Fare attenzione all’ambiente circostante è d’obbligo.

Se si nota qualche particolarità come un dispositivo skimming o qualche personaggio curioso che osserva sarebbe opportuno annullare l’operazione senza avere nessun dubbio. Contestualmente bisognerebbe avvisare la banca per capire sul da farsi. Alcune persone sono inoltre in grado di prelevare i soldi altrui senza destare alcun sospetto. Per questo utilizzare una busta anticontraffazione può rivelarsi un’arma vincente alla lunga. Si tratta di una busta disponibile in moltissimi negozi ed è acquistabile a cifre piuttosto economiche. Un rapporto qualità-prezzo importante vista la resa importante.