Biglietti finale Champions League: come acquistarli e quanto costano | L’Italia sogna

Sale l’attesa per la finale di Champions League del prossimo 10 giugno e tifosi e appassionati di calcio fremono per accaparrarsi i biglietti per la partita che si giocherà ad Istanbul

Ormai ci siamo. Manca sempre meno alla finale di Champions League 2023 che vedrà protagoniste Manchester City ed Inter. Dunque dopo 6 anni una squadra italiana torna a giocarsi l’atto finale della massima manifestazione continentale per club.

Un evento che catalizza l’attenzione non solo dei tifosi dei due club che vivranno il sogno di giocarsi la “partita più importante dell’anno” ma anche coloro che seguono questo sport con assiduità e vogliono godersi un po’ di sano calcio. Per potersi gustare lo spettacolo dal vivo però bisogna procurarsi il biglietto d’accesso.

Champions League, biglietti finale: modalità d’acquisto e prezzi

Esistono varie modalità d’acquisto di cui la principale è collegarsi sul sito della Uefa e richiederli. Al contrario di quanto accade per qualsiasi altra sfida i tagliandi non vengono venduti in base all’ordine di arrivo, bensì viene creata una lista contenente i soggetti richiedenti e viene effettuata un’estrazione al termine del periodo di richiesta dei biglietti.

Si può scegliere se partecipare o meno all’appuntamento con la fortuna. Infatti alle volte se la propria squadra del cuore non raggiunge l’ambito traguardo si rinuncia, anche perché ci si dovrebbe comunque sobbarcare il viaggio verso la sede della contesa, che quest’anno è si disputa all’Ataturk Olympic Stadium di Istanbul.

Al momento del sorteggio i biglietti vengono divisi in modo equo tra le due categorie. Ciò chiaramente dipende anche in base alle domande ricevute per ognuna delle due opzioni. In totale in questa tranche vengono venduti 47.200 biglietti sui 72.000 a disposizione. Altri 20.000 vengono destinati alle società finaliste (che gestiranno autonomamente la vendita) e il resto vengono messi in vendita tramite il portale ufficiale della Uefa.

Per quanto concerne i prezzi ci sono diverse fasce. Più e alta la categoria più e alto il costo del ticket. Ecco nello specifico i settori con il relativo esborso da sostenere:

Categoria Quattro: 70 euro,

Categoria Tre: 180 euro,

Categoria Due: 490 euro,

Categoria Uno: 690 euro.

Insomma, se si ha la possibilità, non resta che tentare, soprattutto per i tifosi di Inter e Manchester City che sperano di poter assistere dal vivo al match e magari alla premiazione della propria squadra. D’altronde non capita tutti i giorni di vedere il capitano del proprio club di appartenenza alzare al cielo la cosiddetta “Coppa dalla grandi orecchie”.