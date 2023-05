Quali sono i comuni più ricchi d’Italia? Dove abitano i “nababbi” del Bel Paese

Andiamo a vedere quali sono i comuni italiani dove pullula più ricchezza in base ad una speciale classifica redatta dalla Cgia di Mestre

Alcuni comuni d’Italia sono decisamente più ricchi di altri. Ma quali sono quelli in cui la popolazione ha un reddito medio più elevato? A tal proposito è stata stilata una graduatoria dalla Cgia Mestre (Associazioni Artigiani e Piccole Imprese). Sono stati presi in esame i redditi del 2021.

Essendo dei valori medi è chiaro capire che dove risiedono i milionari il rapporto è decisamente più alto. Vediamo quali sono le principali posizioni e le relative ricchezze che possono vantare.

La top five di comuni più ricchi d’Italia

Al primo posto c’è Lajatico in provincia di Pisa. Con i suoi 1.000 contribuenti circa ed un reddito complessivo Irpef medio pari a 54.7008 dichiarato nel 2021 si attesa in cima alla classifica. A far innalzare le quotazioni della località toscana è la presenza di Andrea Bocelli, che in quanto a patrimonio di certo non è messo male.

Seconda piazza per Basiglio, in provincia di Milano. Si attesta tra le realtà più ricche del paese con 49.325 euro. Segue una delle mete preferite dai Vip ovvero Portofino con 45.617 euro pro capite. A chiudere la top five ci sono Bogogno nel novarese con un reddito medio di 42.366 euro e Varenna in provincia di Lecco con 42.254 euro. Insomma, tutti piccoli centri che vantando pochi abitanti possono innalzare la loro media.

La situazione dei capoluoghi di provincia

Passando ai centri principali, ovvero i capoluoghi il primato in classifica appare abbastanza scontato. Infatti guida Milano (che comunque nella classifica generale è 12esima con 37.189 euro). A seguire ci sono altre tre città lombarde a testimonianza del benessere che c’è nel nord Italia e in questa specifica regione.

Nella fattispecie si tratta di Monza (32.373 euro), Bergamo (31.883 euro) e Pavia (30.606 euro). Cambiando area geografica troviamo Bologna con 29.480 euro, Roma (che però è fuori dalla top 100) con 28.646 euro, Bolzano con 28.473 euro, Firenze con 27.636 euro, Trento con 27.059 euro e Torino con 26.840 euro.

In generale il divario tra settentrione e mezzogiorno è piuttosto netto come ci si poteva aspettare. Il primo comune del Sud in classifica è Sant’Agata Li Battiati che grazie ad un reddito Irpef complessivo medio di 28.055 euro è al 152esimo posto a livello nazionale. Un motivo di vanto per il paesino situato in provincia di Catania, ma al contempo deve far riflettere su quelle che sono le enormi disparità tra le due macroaree della penisola.